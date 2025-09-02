Švedijos iššūkį pasitinkantis Rimas Kurtinaitis įvardino sprendimus po Roko Jokubaičio traumos

Prieš artėjančią akistatą savo komentarą pateikė rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis, kuris kalbėjo apie Roko Jokubaičio traumą, tačiau į būsimą aštuntfinalį dar nesižvalgo.
„Mes žinome, kokį indėlį Rokas duoda komandai. Jis yra mūsų vedantis įžaidėjas, kuris daug kuria ir žaidžia ne tik pagal schemas, bet ir pats užbaigia atakas. Tai yra didžiulė netektis mums, bet dabar galime tik palinkėti jam greičiau pasveikti. Mes vis tiek turėsime žaisti“, – teigė R. Kurtinaitis.
– Iš komandos dabar tikitės dar didesnės vienybės?
– Dabar tokios problemos neturėjome, vaikinai labai draugiški, viskas su jais gerai, kaunasi vienas už kitą. Neturime nė vieno išryškinto įžaidėjo, bet kažkaip kompensuosime. Turime tris combo gynėjus ir bandysime juos panaudoti.
– Ar teko sėsti prie brėžinių lentos?
– Truputį pergalvojome žaidimą – pakeitėme puses. Turime schemų pasibraižę. Persidėliojome treniruotės metu ir rytoj matysime, kaip pavyks išpildyti.
– Du combo gynėjai yra debiutantai. Ar susitvarkys?
– Dar galime Normantą panaudoti. Jie kamuolį valdo. Organizacijos nežinome dar, patikrinsime. Aš noriu, kad įžaidėjas kontroliuotų komandą. Vakar be Roko užbaigėme rungtynes neblogai, viskas buvo temoje. Pažiūrėsime, kaip atrodysime be jo visas rungtynes.
– P. Larssonas sakė, kad lietuviai be R. Jokubaičio daugiau koncentruos žaidimą į baudos aikštelę. Kiek tame tiesos?
– Labai to neakcentuojame – balansas tarp didelių ir mažų nesikeičia. Nereikia taip aštriai reaguoti, tik padaryti tam tikras korekcijas. Norime geros gynybos, pagerinti kovą dėl kamuolių ir gero išėjimo į greitas atakas. Su Roku ar be Roko tą turėsime atlikti.
– Ar galvojate jau apie aštuntfinalį?
– Kažkur pasąmonėje dėliojasi planai, bet rytojaus mačas yra svarbiausias. Norime susikoncentruoti tam mačui, susidėliojome planą. Šiandien surengėme ilgesnę treniruotę, todėl rytoj ryte pailsėsime. Manau, kad viską pasiruošėme.
– Dvi traumos (T.Sedekerskio ir R.Jokubaičio) patirtos lygiose vietose. Ar tai negali būti susiję su krūviais ir intensyviomis treniruotėmis?
– Nemanau, nesurišu šitų dalykų. Nemanau jokio ryšio tarp jų. Jeigu yra perkrauti raumenys, jie gali trūkti. Sedekerskio trauma buvo išsukta koja – čia tikrai ne nuovargio problema. Jokubaičiui raištis – nematau nieko bendro su fiziniu pasirengimu ar intensyvumu. Tai yra trauma, kuri būdinga visoms sporto šakoms. Nieko ypatingo neįvyko, gaila labai Roko.
