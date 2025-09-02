M.Normantas: apie folkloru tapusią gynybą, jėgų rezervus ir naujas užduotis rinktinei

Įžaidėjui baigtas ne tik čempionatas – jis nežais bent jau pusmetį.
Margiris Normantas, kuris buvo atsakingas už gynybą prieš Lauri Markkaneną, prieš mačą su švedais teigė dabar rinktinei svarbiausia persidėlioti schemas ir galvoti apie atkrintamąsias.
„Energija yra, kai už Lietuvą žaidi. Ji eina iš savęs“, – sakė M.Normantas.
– Kokios emocijos dėl R.Jokubaičio?
– Liūdna labai, bandysime persigrupuoti, reikės gal ir įžaidėju pačiam pažaisti.
– Kaip esate tam pasiruošęs?
– Reikia ir eisiu, toks darbas dabar, nieko nepadarysiu.
– Kaip komandai susitelkti šiuo periodu?
– Bus labai sunku, bet tai komandinis sportas, bandysime žaisti kitaip. Rokas buvo stiprus būtų individualus variklis, dabar reikės kažką keisti.
– Kaip komanda atsisveikino su R.Jokubaičiu?
– Dar neatsisveikinome, eisime pašnekėsime, jis išvyks ryt. Liūdnesnis bus atsisveikinimas, faktas.
– Turite vietą atkrintamosiose, ar jau dairotės, kad vyksta kitose grupėse?
– Faktas. Didžiausias procentas, kaip visi matote, yra latviai. Bet turime susikaupti, reikės pasibandyti kitą žaidimo stilių. Kažkas turės pasislinkti pozicijose, kažkas atidirbti kitus dalykus.
– Panašu, kad mačas su švedais bus neblogas testas prieš atkrintamąsias.
– Būtent, bet žiūrime rimtai, nes reikia ruoštis ir kitam etapui.
– Kas per varžovas yra Švedija?
– Kiek matėme, jie blogai žaidžia, gal sužaidė prasčiau prieš Juodkalniją, bet šiaip nebloga komanda, turi aukštą neblogą, turi ir mažiukų kibių. Kovinga komanda.
– Yra varžovų, prieš kuriuos po vakar negalėtumėte gintis?
– Čia tik gavosi taip, smagu, nereikia užriesti nosies, reikia toliau dirbti savo darbą. Ypač dabar, iškritus Rokui.
– Kada buvo pradėtas dėlioti planas, kad ginsitės prieš suomių vedlį?
– Likus dienai. Treneriai apsisprendė, faktas, kad jie galvojo anksčiau, bet man pasakė likus dienai.
– Gal prieš rungtynes stebėjote Alexo Caruso pavyzdį?
– Taip, kur visi minėjo. Pavyzdys neblogas. Pirmąkart mačiau, kad taip NBA stipriai gintųsi. Vis tiek tu jam esi iki pilvo, kai susilenki, žemas svorio centras, nėra lengva pastumti. Jis apsisuka, meta tau per viršų. Bet kai jį panervini, padaužai, pats irgi pavargsti, bet Lauri irgi pavargo.
– Beveik tapote folkloru: kaip Mindaugas Žukauskas prieš Dirką Nowitzkį.
– Į tokius žmones lygiuotis smagu, bet čia kita istorija. Mano highlightas gavosi. Tuo pačiu ir komandos, nerealų darbą atlikome visi, kiti ėjo į pagalbas, Sargiūnas perėmė, pastūmė, kada to reikėjo.
– Turbūt šis čempionatas jums prideda pasitikėjimo savimi po tokio klubinio sezono?
– Susideda daug dalykų į klubinį sezoną, nebenoriu ten lįsti. Pas Rimą esu žaidęs, jis mane pasiėmė iš „Perlo“, žino mane, aš žinau jį, ko jis nori iš manęs ir žinau savo vietą.
– Ar po praeito mačo sulaukėte žinučių iš Bilbao klubo?
– Ne. Treneris dar prieš čempionatą palinkėjo sėkmės ir tiek. Grupėse vyrai pasirašinėja savo reikalais, sportuoja ir tiek.
– Buvote „Ryto“ žmogus, dabar meilės susilaukiate iš visos Lietuvos sirgalių, nekeista?
– Suprantu „Žalgirio“ sirgalius, buvau nemėgstamas, bet taip yra. Visi čia susivienijome dėl bendro tikslo, čia nebėra „Žalgirio“ ar „Ryto“, yra Lietuva. O kaip bus po to, matysime.
– Kokia apskritai yra situacija su fizine savijauta, baterijos nesenka?
– Nėra, kad jos auga, bet yra atsistatymo priemonės, procedūros, su kuriomis atsigauni. Bandai išsimiegoti, kiek įmanoma, geras maistas ir viskas gerai, energija yra, kai už Lietuvą žaidi. Ji eina iš savęs.
