TV3 naujienos > Sportas

Ąžuolas Tubelis kalbėjo apie Roko Jokubaičio netektį, gynėjų grandį ir akistatą su Švedija

2025-09-02 19:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 19:05

Lietuvos rinktinė antradienį turėjo treniruotę ir rytoj pasitiks paskutines B grupes rungtynes prieš švedus.

Lietuvos rinktinės treniruotė | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

0

Aukštaūgis Ąžuolas Tubelis pripažino, kad komandai bus sunku, kai ši prarado pagrindinį savo lyderį Roką Jokubaitį.

„Nėra smagu. Čia baisiausia, kas gali nutikti ne tik krepšinyje, bet ir visuose sportuose. Dirbi sezono metu, prisižiūri, mačiau, kaip jis apšilinėja prieš rungtynes, treniruotes, tikrai daug darbo įdeda į apšilimą. Būna visiems, nemalonu. Stovėjau tame kampe, neatrodė gerai. Liūdna ir labai gaila“, – sakė Ą. Tubelis.

– Vakar po rungtynių dar atrodė, kad optimizmo yra daugiau ir blogiausio scenarijaus išvengti pavyks, šiandien rytas parodė kitaip. Kaip emocijos dėl R. Jokubaičio traumos kito?

– Jei žmogus negali žaisti ir šlubuodamas žengia ant suolo, tikrai nėra gerai. Dar mačiau, kaip suvaikščiojo kelis, negražiai atrodė. Ne ekspertas esu, tikėjausi, nieko blogo, bet gaila Roko.

– Kaip komanda turi sureaguoti į šią netektį?

– Kai tai įvyko, liko 7-8 minutės iki kėlinio galo, su komanda šnekėjome, kad žaidžiame už Rokelį. Aišku, suomiai irgi labiau užsisuko, nes Rokas iškrito. Esame profesionalai, žinome, ką tai reiškia, dar labiau užverda širdis.

– Kiek stipriai kis žaidimas be R. Jokubaičio? Jau turėjote pirmą treniruotę, mačui ruošiantis be jo.

– Kol kas ruošiamės švedams, o toliau priklausys nuo varžovo. Turime dar vieną supertalentą Valančiūną, nelabai reikia ką keisti su juo. Automatiškai Velička stumsis į įžaidėjo vietą, Margiris irgi gali juo žaisti, daug variantų, turėsime persislinkti.

– Lieka vienerios rungtynės grupių etape, kaip jaučiatės įsibėgėjant čempionatui?

– Patenkintas iki galo niekada nebūsiu, dar yra taisytinų dalykų man kaip jaunam žaidėjui. Smagu. Pirmas Europos čempionatas. Nebuvau paimtas į rinktinę daryti taškus, žinau savo vaidmenį – agresyviai gintis, lipti ant lentos ir greitai pulti. Manau, tai neblogai išnaudotu. Prieš švedus mūsų tikslas vis tiek yra pergalė, nieko daugiau nepasakysiu.

– Kaip rinktinei sekasi subalansuoti turimų trijų centrų rikiuotę, kurioje esate ir pats?

– Kas būtų, jei būtų, bet jei žaidėjas išeina į aikštę, atiduoda širdį, viskas būna geriau. Taip pat ir prieš suomius. Trys dideli yra gerai, Marekas atsiskleidė, neblogai sukovojo. Jonas irgi gerai įėjo, kai Markkaneno nebuvo aikštelėje. Visur yra pliusų.

 

