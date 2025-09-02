Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Audrius Jokūbaitis užėmė ketvirtą vietą Europos galiūnų taurės varžybose Lenkijoje

2025-09-02 15:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 15:08

Audrius Jokūbaitis | „Stop“ kadras

Lenkijoje vyko atvirosios Europos galiūnų taurės varžybos, kuriose vienintelis Lietuvos atstovas Audrius Jokūbaitis užėmė 4-ą vietą.

0

Lietuvis per 6 rungtis surinko 20 taškų. A. Jokūbaitis 320 kg rentinį 40 m nunešė per 25 sek., 3 rąstus (120, 150 ir 160 kg) svorio pakėlė per 35 sek., 300 kg automobilį atkėlė 6 kartus, 16 kg svorį išlaikė 35 sek., svorio traukimo rungtį baigė per 10.53 sek. bei permetė 4 iš 5 smėlio maišų į 4,5 m aukštį per 25 sek.

Europos taurę iškovojo lenkas Dawidas Pakulskis su 27 tšk. Antras buvo kitas lenkas Oskaras Ziolkowskis (25), o trečias – Evansas Nana Aryee (23) iš Ganos.

Varžybose dalyvavo 6 sportininkai.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

