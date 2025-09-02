Audrius Jokūbaitis užėmė ketvirtą vietą Europos galiūnų taurės varžybose Lenkijoje

Lietuvis per 6 rungtis surinko 20 taškų. A. Jokūbaitis 320 kg rentinį 40 m nunešė per 25 sek., 3 rąstus (120, 150 ir 160 kg) svorio pakėlė per 35 sek., 300 kg automobilį atkėlė 6 kartus, 16 kg svorį išlaikė 35 sek., svorio traukimo rungtį baigė per 10.53 sek. bei permetė 4 iš 5 smėlio maišų į 4,5 m aukštį per 25 sek.
Europos taurę iškovojo lenkas Dawidas Pakulskis su 27 tšk. Antras buvo kitas lenkas Oskaras Ziolkowskis (25), o trečias – Evansas Nana Aryee (23) iš Ganos.
Varžybose dalyvavo 6 sportininkai.
