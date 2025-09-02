Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Milė Cibulskytė baigė pasirodymą ITF turnyre Ispanijoje

2025-09-02 18:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-02 18:53

Ispanijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų varžybų starte antradienį Milė Cibulskytė su brite Anna Boron vos per 47 minutes 2:6, 1:6 pralaimėjo prieš antrą pagal skirstymą turnyro porą – čekę Michaelą Bayerlovą ir italę Vereną Meliss.

Milė Cibulskytė | Instagram.com nuotr

0

Pirmajame sete lietuvė su porininke pralaimėjo dvi savo padavimų serijas, o pačios susikūrė tik vieną „break pointą“, kurio nerealizavo. Antrojo seto pradžioje M. Cibulskytė su A. Boron turėjo 3 „break pointus“, bet ir vėl iššvaistė progas, o po dviejų pralaimėtų savo padavimų serijų atsiliko 0:4. Per likusią seto dalį varžovės toliau dominavo, o lietuvė su su brite mačą baigė pralaimėdamos dar vieną savo padavimų seriją.

Lietuvė su porininke už žaidimą dvejetų varžybose pasidalins 74 JAV dolerius.

17-metė M. Cibulskytė (ITF-2179, ITF jaunių-3226) žaidė ir šio turnyro vienetų kvalifikacijoje. Pirmajame rate lietuvė 6:0, 2:0 nugalėjo mačo nebaigusią 18-metę ukrainietę Serafymą Vasyljevą (ITF jaunių-4308), o antrajame 4:6, 5:7 nusileido ispanei Patriciai Rodriguez Carretero (ITF-1410). Norint patekti į pagrindinį etapą, reikėjo įveikti 3 kvalifikacijos etapus.

ITF serijos moterų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

