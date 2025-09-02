Milė Cibulskytė baigė pasirodymą ITF turnyre Ispanijoje

Pirmajame sete lietuvė su porininke pralaimėjo dvi savo padavimų serijas, o pačios susikūrė tik vieną „break pointą“, kurio nerealizavo. Antrojo seto pradžioje M. Cibulskytė su A. Boron turėjo 3 „break pointus“, bet ir vėl iššvaistė progas, o po dviejų pralaimėtų savo padavimų serijų atsiliko 0:4. Per likusią seto dalį varžovės toliau dominavo, o lietuvė su su brite mačą baigė pralaimėdamos dar vieną savo padavimų seriją.
Lietuvė su porininke už žaidimą dvejetų varžybose pasidalins 74 JAV dolerius.
17-metė M. Cibulskytė (ITF-2179, ITF jaunių-3226) žaidė ir šio turnyro vienetų kvalifikacijoje. Pirmajame rate lietuvė 6:0, 2:0 nugalėjo mačo nebaigusią 18-metę ukrainietę Serafymą Vasyljevą (ITF jaunių-4308), o antrajame 4:6, 5:7 nusileido ispanei Patriciai Rodriguez Carretero (ITF-1410). Norint patekti į pagrindinį etapą, reikėjo įveikti 3 kvalifikacijos etapus.
ITF serijos moterų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
