Lietuvė Laima Vladson „US Open“ jaunių turnyre tęs kovą tik dvejetuose

Pirmojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Šeštajame geime kinė turėjo „break pointą“, bet lietuvė spaudimą atlaikė (3:3). Aštuntajame geime X. Sun susikūrė dar 3 „break pointus“ ir galiausiai laimėjo L. Vladson padavimų seriją bei įgijo pergalingą pranašumą.
Tenisininkės antrojo seto pradžioje laimėjo net po dvi varžovės padavimų serijas. Penktajame geime L. Vladson pralaimėjo trečią savo padavimų seriją paeiliui ir šį kartą atsitiesti nebepajėgė, nors aštuntajame geime turėjo „break pointą“.
Lietuvė Niujorke dar laukia starto dvejetų varžybose. Pirmajame rate L. Vladson su belge Jeline Vandromme žais prieš argentinietę Luną Marią Cinalli ir indę Maayą Rajeshwaran Revathi.
L. Vladson neseniai J300 kategorijos turnyre JAV nukeliavo iki pat vienetų finalo ir ITF reitinge pasiekė rekordines karjeros aukštumas.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas (įskaitant ir jaunių turnyrą) galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!