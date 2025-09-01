„Bayer“ vos po dviejų „Bundesliga“ rungtynių atsisveikino su Eriku ten Hagu

Pokyčiai komandoje įvyko vos po dvejų sužaistų rungtynių Vokietijos „Bundesliga“ čempionate. Priminsime, jog „Bayer“ pirmose rungtynėse 1:2 nusileido „Hoffenheim“, o antrose iššvaistė dviejų įvarčių pranašumą ir su Brėmeno „Werder“ užfiksavo lygiąsias 3:3.
„Bayer“ po dvejų turų turi surinkęs vos vieną tašką ir šiuo metu rikiuojasi tik dvyliktoje „Bundesliga“ turnyrinės lentelės vietoje.
Priminsime, jog E. Ten Hagas sugrįžo dirbti į Vokietiją po beveik dešimtmečio pertraukos, perėmęs vairą iš Xabi Alonso, bei pasirašęs kontraktą iki 2027-ųjų metų vasaros.
„Bayer“ vadovybė tikėjosi, kad E. ten Hagas ne tik išlaikys klubo konkurencingumą, bet ir sugebės įveikti permainų vasarą, suburti naują komandą ir išlaikyti aukštus rezultatus tiek Vokietijoje, tiek Europoje. Pats strategas prioritetu pasirinko būtent Leverkuzeno projektą, nors turėjo pasiūlymų iš „Ajax“ ir kitų Europos klubų.
Bayer 04 Leverkusen has parted ways with head coach Erik ten Hag with immediate effect.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) September 1, 2025
Training will be taken over by the assistant coaching staff for the time being. pic.twitter.com/aKrEtySB46
