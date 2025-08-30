„Bayer“ neišsaugo dviejų įvarčių pranašumo ir su „Werder“ sužaidė lygiosiomis

Patrikas Schickas rungtynių pradžioje tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Bayer“ į priekį 1:0. Malikas Tillmanas nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir padvigubino pranašumą 2:0. Romano Schmidas pirmojo kėlinio pabaigoje sėkmingai realizavo vienuolikos metrų baudinį ir sušvelnino rezultatą 1:2.
Robinas Braunas už pražangą buvo nubaustas antra geltono kortele, virtusia į raudoną, bei paliko aikštę. Tuo tarpu P. Schickas pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir rezultatas tapo 3:1. Isaacas Schmidtas pasinaudojęs subyrėjusia varžovų gynyba sušvelnino rezultatą 2:3, o Karimas Coulibaly per pridėtą rungtynių laiką išlygino rezultatą 3:3.
„Bayer“ ir po „Werder“ komandos po 2 sužaistų rungtynių savo sąskaitoje turi surinkę vos po vieną tašką.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
|#
|Komanda
|ŽR
|L
|LG
|P
|ĮĮ
|PĮ
|S
|T
|1
|Augsburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|2
|Bayer Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|3
|Bayern Munich
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|4
|Borussia Dortmund
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|5
|Borussia M\'gla…
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|6
|Eintracht Fran…
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|7
|FC Cologne
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|8
|Freiburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|9
|Hamburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|10
|Heidenheim
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|11
|Hoffenheim
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|12
|Mainz
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|13
|RB Leipzig
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|14
|St. Pauli
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|15
|Stuttgart
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|16
|Union Berlin
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|17
|Werder Bremen
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|18
|Wolfsburg
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
