Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayer“ neišsaugo dviejų įvarčių pranašumo ir su „Werder“ sužaidė lygiosiomis

2025-08-30 18:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 18:35

Vokietijos „Bundesliga“ čempionato rungtynės tarp Brėmeno „Werder“ ir Lėverkuzeno „Bayer“ baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 3:3.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Vokietijos „Bundesliga“ čempionato rungtynės tarp Brėmeno „Werder“ ir Lėverkuzeno „Bayer“ baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 3:3.

REKLAMA
0

Patrikas Schickas rungtynių pradžioje tiksliai pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Bayer“ į priekį 1:0. Malikas Tillmanas nukreipė kamuolį į kairįjį vartų kampą ir padvigubino pranašumą 2:0. Romano Schmidas pirmojo kėlinio pabaigoje sėkmingai realizavo vienuolikos metrų baudinį ir sušvelnino rezultatą 1:2.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Robinas Braunas už pražangą buvo nubaustas antra geltono kortele, virtusia į raudoną, bei paliko aikštę. Tuo tarpu P. Schickas pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos ir rezultatas tapo 3:1. Isaacas Schmidtas pasinaudojęs subyrėjusia varžovų gynyba sušvelnino rezultatą 2:3, o Karimas Coulibaly per pridėtą rungtynių laiką išlygino rezultatą 3:3.

REKLAMA
REKLAMA

„Bayer“ ir  po „Werder“ komandos po 2 sužaistų rungtynių savo sąskaitoje turi surinkę vos po vieną tašką. 

REKLAMA

Tvarkaraštis:

Turnyrinė lentelė:

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Augsburg 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Bayern Munich 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 Borussia M\'gla… 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Eintracht Fran… 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 FC Cologne 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Freiburg 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 Hamburg 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Heidenheim 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Hoffenheim 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Mainz 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 RB Leipzig 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 St. Pauli 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Stuttgart 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Union Berlin 0 0 0 0 0 0 +0 0
17 Werder Bremen 0 0 0 0 0 0 +0 0
18 Wolfsburg 0 0 0 0 0 0 +0 0

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų