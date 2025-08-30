Vos po dviejų mėnesių Vokietijoje pradėjo klibėti Eriko ten Hago kėdė

Po nesėkmingo starto Bundeslygoje prieš „Hoffenheim“ daug kam kyla abejonių dėl jo komandos identiteto ir žaidimo stiliaus. Nėra matyti, ką E. Ten Hago komanda iš tikrųjų nori pasiekti – pasirodymas sukėlė didelį nusivylimą tiek tarp klubo vadovų, tiek tarp sirgalių.
Labiausiai kritikuojama spaudimo ir kontrataka strategija – jos beveik nepastebėta tiek ikisezoninėse, tiek ir pirmose rungtynėse. Taip pat keliamas klausimas dėl E. Ten Hago pasirengimo varžovui, jo motyvacinių kalbų komandai bei sprendimų aikštėje. Įdomu, kad šie aspektai buvo vieni stipriausių Xabi Alonso laikais, o dabar šio trenerio įpėdinis iš dalies praranda klubo mentalitetą.
Be to, prieš sezoną „Bayer“ neteko kelių lyderių ir jo kai kurių iš jų pakeitimų vis dar neįsigijo. E. Ten Hago vieši prašymai papildyti sudėtį kelia papildomą spaudimą tiek treneriui, tiek klubo vadovybei.
Šaltinių teigimu teigiamo rezultato treneriui reikės jau rungtynėse prieš „Werder Bremen“.. Jau dabar eskaluojama, kad būsimi rezultatai gali tapti lemiamu veiksniu jo likimui prie vairo.
Priminsime, jog prie „Bayer“ E. ten Hagas prisijungė tik liepą. Visgi, klubo vadovai nėra nusiteikę jam suteikti daug laiko, tad pokyčių žaidime ir teigiamų rezultatų prašoma jau artimiausiu metu, kitu atveju olandui bus parodytos durys.
