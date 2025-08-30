Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Vokiško tempo neatlaikiusi rinktinė sugėrė skaudžią nesėkmę

2025-08-30 12:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 12:30

Europos čempionate susitiko dvi iki šiol neklupusios rinktinės ir viena iš jų tokio statuso neteko.

Europos čempionate susitiko dvi iki šiol neklupusios rinktinės ir viena iš jų tokio statuso neteko.

1

Lietuva (2/1) Tamperėje nusileido Vokietijos rinktinei (3/0) –88:107 (20:32, 27:23, 25:29, 16:24).

Nors Tadas Sedekerskis atidarė pirmasis lietuvių taškų kraitį, vokiečiai dominavo puolime ir atitrūko 10:2. Jonas Valančiūnas atsilikimą mažino, dar tritaškį smeigė T.Sedekerskis, tad komandas skyrė jau tik taškas – 9:10. Margiris Normantas pirmąsyk rungtynėse išvedė į priekį lietuvius (15:13), o darkart pataikė T.Sedekreskis – 18:15. Tritaškį paleido Dennisas Schroderis, tuo tarpu Rokas Jokubaitis prasižengė. D.Schroderis vėl baudė lietuvius, pataikydamas su pražanga – 24:18. Po pirmo ketvirčio lietuviai atsiliko 20:32, nes tritaškiu kėlinį uždarė Maodo Lo.   

TAIP PAT SKAITYKITE:

Danielis Theisas didino vokiečių persvarą (36:21), tačiau netrukus lietuviams pavyko apsiginti ir artėti – 26:36. J.Valančiūnas prasižengė trečią kartą, jį keitė Laurynas Birutis, o lietuvius į priekį tempti bandė R.Jokubaitis – 31:40. D.Schroderiui fiksuota nesportinė pražanga prieš T.Sedekerskį, puolėjas pridėjo vieną baudą (34:44), bet netrukus atsigriebė dėjimu – 36:44. Vis tik pakako minutės, kad vokiečiai vėl atitrūktų labiau (50:36), bet Ąžuolas Tubelis ir į aikštę išleistas Deividas Sirvydis rėžė Lietuvos deficitą iki penkių taškų – 45:50. Nors sekė kelios klaidos, R.Jokubaitis pelnė du taškus su pražanga ir po pirmos mačo dalies Lietuva atsiliko 47:55.

J.Valančiūnas ir R.Jokubaitis skirtumą vertė neženkliu (51:55), tačiau Franzas Wagneris ėmė rinkti vieną tašką po kito, taip atstatydamas dviženklį Vokietijos pranašumą – 63:53. Lietuvos situacija ėmė prastėti (57:71), o varžovų puolimas liko nesustabdytas – 79:61. Liko 2 minutėms iki trečio kėlinio pabaigos M.Normanto šūvis skirtumą rėžė iki vienaženklio, nes spurtas tęsėsi jau 10:0 – 70:79. Paskutinę minutę Isaacas Bonga smeigė tritaškį, o Lietuva atsiliko 72:83.

Ketvirtojo kėlinio starte vokiečiams atsiplėšus 15 taškų skirtumu J.Valančiūnas pasižymėjo iš baudos aikštelės, bet D.Schroderis atsakė tritaškiu (74:90). Skirtumą iki dvidešimties taškų suapvalino visiškai laisvas M.Lo tritaškis ir pergalės viltys išblėso. Likus žaisti vos 29 sekundes čiurną skaudžiai nikstelėjo T.Sedekerskis, netrukus pakilęs ir šlubčiodamas patraukęs link suolo.

Taškais pasižymėjo visi dvylika Lietuvos rinktinės žaidėjų, o vokiečiai daugiau rėmėsi ryškiais lyderiais. Po 5 tritaškius sumetė D.Schroderis ir A.Obstas, 24 taškus pridėjo F.Wagneris, o D.Theisas 23 taškus pelnė nė karto neprametęs (6/6 dvitaškių, 3/3 tritaškių, 2/2 baudų metimų).

Vokiečiai trečiame mače paeiliui sumetė bent 105 taškus ir užsitikrino vietą ketvirtfinalyje. Jie realizavo net 54 procentus tritaškių (19/35), o suklydo vos 7 kartus. Lietuviai prarado 18 kamuolių ir to nepavyko kompensuoti geresne kova po krepšiais (39:32).

Lietuvių puolimas vėl buvo priklausomas nuo R.Jokubaičio – 30 minučių, 20 taškų (6/11 dvitaškių, 1/4 tritaškių, 5/6 baudų metimų), 3 atkovoti, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai, pražanga bei 17 naudingumo balų. Deyniais rezultatyviais perdavimais nustebino T.Sedekerskis.

B grupėje taip varžosi Suomija (2/0), Juodkalnija (0/2), Švedija (0/2) ir Didžioji Britanija (0/2).

Po dienos poilsio lietuviai ant parketo grįš pirmadienį, 20.30 val., siekdami sugadinti nuotaiką grupės šeimininkei Suomijai.

Vokietija: Dennisas Schroderis 26 (5/10 tritaškių, 6 rez. perd., 4 per. kam.), Franzas Wagneris 24 (7 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Danielis Theisas 23 (6 atk. kam., 6/6 dvitaškių, 3/3 tritaškių), Andreasas Obstas 15 (5/7 tritaškių, 5 rez. perd.).

Lietuva: Rokas Jokubaitis 20 (7 rez. perd., 5 klaidos), Jonas Valančiūnas 14 (5/8 dvitaškių, 4 atk. kam.), Margiris Normantas 11 (3/5 tritaškių, 5 atk. kam.), Tadas Sedekerskis 10 (5 atk. kam., 9 rez. perd.), Gytis Radzevičius 8, Ąžuolas Tubelis 7 (7 atk. kam.), Deividas Sirvydis 6, Marekas Blaževičius 4 (5 atk. kam.), Arnas Velička, Laurynas Birutis, Rokas Giedraitis ir Ignas Sargiūnas po 2.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

