  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

R.Gadiliauskas keliasi į Mažeikius

2025-08-30 09:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-30 09:59

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kovoms besiruošiančią Mažeikių „M Basket“ komandą papildė 211 cm ūgio vidurio puolėjas Rokas Gadiliauskas.

R.Gadiliauskas grįžta į NKL kovas

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) kovoms besiruošiančią Mažeikių „M Basket“ komandą papildė 211 cm ūgio vidurio puolėjas Rokas Gadiliauskas.

0

27-erių krepšininkas jau yra rungtyniavęs Mariaus Kiltinavičiaus treniruojamoje komandoje, kuomet tai darė Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) atstovaudamas Prienų ekipai. Aukščiausioje Lietuvos krepšinio lygoje Gadiliauskas praleido trejus metus.

Aukštaūgis pastaruosius du sezonus praleido Ispanijos trečioje lygoje. Atstovaudamas „Alginet“ komandai 2023–2024 m. sezone jis rinko po 13,4 taško ir atkovojo po 9,3 atšokusio kamuolio, tuo tarpu pernai su „Corboda CB“ komandos marškinėliais pelnė po 7,1 taško ir atkovojo po 4,1 kamuolio.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

