R.Gadiliauskas keliasi į Mažeikius

27-erių krepšininkas jau yra rungtyniavęs Mariaus Kiltinavičiaus treniruojamoje komandoje, kuomet tai darė Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) atstovaudamas Prienų ekipai. Aukščiausioje Lietuvos krepšinio lygoje Gadiliauskas praleido trejus metus.
Aukštaūgis pastaruosius du sezonus praleido Ispanijos trečioje lygoje. Atstovaudamas „Alginet“ komandai 2023–2024 m. sezone jis rinko po 13,4 taško ir atkovojo po 9,3 atšokusio kamuolio, tuo tarpu pernai su „Corboda CB“ komandos marškinėliais pelnė po 7,1 taško ir atkovojo po 4,1 kamuolio.
