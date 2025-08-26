Bellinghamų tėvams uždrausta patekti į „Borussia“ rūbinę po konflikto dėl sūnaus pakeitimo

Klubo sporto direktorius Sebastianas Kehlas patvirtino, kad ateityje komandos aktyviose zonose leidžiama būti tik žaidėjams, treneriams ir personalui – šeimos nariams ir agentams prieiga uždrausta. Tokia tvarka įvesta siekiant išvengti panašių konfliktų ir užtikrinti profesionalią darbo aplinką rungtynių metu.
Priminsime, jog į Vokietiją Jobe išvyko tik šią vasarą. Prieš tai šiame klube sėkmingai rungtyniavo jo brolis Jude`as, kuris šiuo metu rungtyniauja Madrido „Real“ gretose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!