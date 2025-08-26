Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Bellinghamų tėvams uždrausta patekti į „Borussia“ rūbinę po konflikto dėl sūnaus pakeitimo

2025-08-26 11:22 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 11:22

Dortmundo „Borussia“ klubas patvirtino, kad garsiųjų futbolininkų Jobe ir Judo Bellinghamų tėvai nebegalės patekti į komandos rūbinės zoną po incidento „Bundesliga“ rungtynėse su „St. Pauli“. Jobe Bellinghamas buvo pakeistas pertraukos metu po nesėkmingo debiuto Vokietijos pirmenybėse – Dortmundo ekipa vėliau iššvaistė pranašumą ir sužaidė lygiosiomis 3:3. Pranešama, jog rungtynes stebėję žaidėjo tėvai Markas ir Denise atvyko į stadioną, o per pertrauką rungtynių tunelyje bandė tiesiogiai kalbėtis su klubo vadovybe ir treneriu Niko Kovaču. Konfliktas kilo dėl nepasitenkinimo žaidėjo pakeitimu, tėvai emocingai reiškė nuomonę ir siekė atsakymų dėl komandos sprendimų.

Jobe'as Bellinghamas | Scanpix nuotr.

0

Klubo sporto direktorius Sebastianas Kehlas patvirtino, kad ateityje komandos aktyviose zonose leidžiama būti tik žaidėjams, treneriams ir personalui – šeimos nariams ir agentams prieiga uždrausta. Tokia tvarka įvesta siekiant išvengti panašių konfliktų ir užtikrinti profesionalią darbo aplinką rungtynių metu.

Priminsime, jog į Vokietiją Jobe išvyko tik šią vasarą. Prieš tai šiame klube sėkmingai rungtyniavo jo brolis Jude`as, kuris šiuo metu rungtyniauja Madrido „Real“ gretose.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

