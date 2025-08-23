Dortmundo „Borussia“ dramatiškai iššvaistė dviejų įvarčių pranašumą ir liko be pergalės

Dortmundo „Borussia“ pirmajame ture išleido pergalę iš savo rankų. Išbarstę pranašumą jei išvykoje dvikovą su „St. Pauli“ baigė 3:3.
Pirmajame kėlinyje „Borussia“ pirmavo po Serhou Guirassy įvarčio. Visgi, netrukus „Borussia“ puolimo lyderis neišnaudojo auksinės galimybės padvigubinti persvaros nerealizuodamas baudinio.
Antrajame kėlinyje Andreasas Hountondji išlygino rezultatą, bet Dortmundo komandai pranašumą atstatė Waldemaras Antonas, o Julianas Brandtas pranašumą didino iki dviejų įvarčių.
Viskas pasikeitė po epizodo 85-ąją minutę. Varžovą baudos aikštelėje griovęs Filippo Mane ne tik užsidirbo baudinį, bet ir prieš save išvydo raudoną kortelę. Skirtingai nuo jų varžovų, „St. Pauli“ tokios progos nepraleido ir Danelis Sinani grąžino viltį savo komandai.
Ilgai laukti išlyginamojo įvarčio nereikėjo. Vos po trijų minučių Ericas Smithas išplėšė lygiąsias bei tašką savo komandai.
