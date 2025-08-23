Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Eriko ten Hago startas „Bundesliga“ čempionate – nesėkmė prieš „Hoffenheim“

2025-08-23 20:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 20:42

Vokietijos pirmenybes nesėkmingai pradėjo Lėverkuzeno „Bayer“.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

Debiutas Vokietijos čempionate nesėkmingai susiklostė Erikui ten Hagui. Pirmose „Bundesliga“ rungtynėse jo vadovaujama „Bayer“ komanda 1:2 nusileido „Hoffenheim“.

Šeimininkai sėkmingai pradėjo rungtynes ir jau šeštąją minutę Jarellas Quansah išvedė „Bayer“ į priekį. Visgi, vėliau oponentai ne tik lygino, bet ir persvėrė rezultatą.

Pirmajame kėlinyje atsaką surengė Fisnikas Asllani, o po pertraukos pergalingu tapusį įvartį pelnė Timas Lemperle.

