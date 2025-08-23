Eriko ten Hago startas „Bundesliga“ čempionate – nesėkmė prieš „Hoffenheim“

Debiutas Vokietijos čempionate nesėkmingai susiklostė Erikui ten Hagui. Pirmose „Bundesliga“ rungtynėse jo vadovaujama „Bayer“ komanda 1:2 nusileido „Hoffenheim“.
Šeimininkai sėkmingai pradėjo rungtynes ir jau šeštąją minutę Jarellas Quansah išvedė „Bayer“ į priekį. Visgi, vėliau oponentai ne tik lygino, bet ir persvėrė rezultatą.
Pirmajame kėlinyje atsaką surengė Fisnikas Asllani, o po pertraukos pergalingu tapusį įvartį pelnė Timas Lemperle.
