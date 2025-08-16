„Bayern“ tapo Vokietijos Supertaurės čempionais

Harry Kane‘as pirmajame kėlinyje tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir greitai išvedė „Bayern“ ekipą į priekį 1:0.
Luisas Diazas antrajame kėlinyje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino „Bayern“ pranašumą 2:0. Pastarasis jį švęsdamas skyrė neseniai žuvusiam buvusiam komandos draugui Diogo Jota.
❤️🇨🇴 Luis Diaz scores his first official goal as Bayern player, winning the Super Cup…
…and dedicated to Diogo Jota. 🕊️ pic.twitter.com/WD2aFAUiIB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025
Jamie Lewelingas per pridėtą rungtynių laiką pasiuntė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2, tačiau per likusį laiką išsigelbėti nepavyko.
„Bayern“ laimėjo Vokietijos Supertaurę 11-ąjį kartą istorijoje (1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2025).
„Bayern“ artimiausias rungtynes žais rugpjūčio 22-ąją dieną, kai „Bundesliga“ čempionate žais pirmąsias sezono rungtynes su „RB Leipzig“. Tuo tarpu „Stuttgart“ 23-ąją dieną stos į kovą su Berlyno „Union“.
