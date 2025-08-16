Kalendorius
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayern“ tapo Vokietijos Supertaurės čempionais

2025-08-16 23:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-16 23:26

Miuncheno „Bayern“ Vokietijos Supertaurės finale 2:1nugalėjo „Stuttgart futbolininkus ir tapo šio turnyro nugalėtojais.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Miuncheno „Bayern“ Vokietijos Supertaurės finale 2:1nugalėjo „Stuttgart futbolininkus ir tapo šio turnyro nugalėtojais.

REKLAMA
0

Harry Kane‘as pirmajame kėlinyje tiksliai nukreipė kamuolį į vartų tinklą ir greitai išvedė „Bayern“ ekipą į priekį 1:0.

Luisas Diazas antrajame kėlinyje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino „Bayern“ pranašumą 2:0. Pastarasis jį švęsdamas skyrė neseniai žuvusiam buvusiam komandos draugui Diogo Jota.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jamie Lewelingas per pridėtą rungtynių laiką pasiuntė kamuolį į vartus ir sušvelnino rezultatą 1:2, tačiau per likusį laiką išsigelbėti nepavyko. 

REKLAMA

„Bayern“ laimėjo Vokietijos Supertaurę 11-ąjį kartą istorijoje (1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2025).

„Bayern“ artimiausias rungtynes žais rugpjūčio 22-ąją dieną, kai „Bundesliga“ čempionate žais pirmąsias sezono rungtynes su „RB Leipzig“. Tuo tarpu „Stuttgart“ 23-ąją dieną stos į kovą su Berlyno „Union“.

Netrukus pateiksime video

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų