„Bayern“ sporto direktorius M. Eberlas: „Klubas gali prisivilioti bet kurį pasaulio žaidėją“

„Kas teigia, kad „Bayern“ nebėra patrauklus geriausiems pasaulio žvaigždėms, tiesiog nesupranta rinkos, – sakė klubo sporto direktorius. „Klubas gali įsigyti bet kurį žaidėją, jei tik būsime pasiruošę sumokėti prašomą kainą. Tačiau taip darysime tik tada, kai būsime 100 proc. įsitikinę, kaip nutiko su Luisu Diazu.“
M. Eberlas savo išsakymais aiškiai parodė, jog „Bayern“ neketina taikstytis su kompromisais žaidėjų pirkimo srityje ir sieks tik tikslinių, pagrįstų investicijų. Pasak jo, L. Diazas įsigijimas yra puikus pavyzdys – jis buvo komandos prioritetas, nes atakos pozicijų stiprinimas laikomas būtinu, o sandoris užbaigtas tik tada, kai visi reikalavimai buvo įvykdyti.
Nors buvo pasirodę pranešimų apie tai, kad ne vienas žaidėjas atmetė „Bayern“ pasiūlymą ir kėlėsi į kitus klubus, tokie žodžiai skatina tikėjimą, kad „Bayern“ vis dar yra viena patraukliausių ir ekonomiškai pajėgiausių komandų Europoje, galinti konkuruoti dėl aukščiausių titulų ir prisivilioti elito futbolininkus.
