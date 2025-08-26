„Newcastle“ treneris Eddie Howe`as atskleidė, jog dvikova su „Liverpool“ jiems kainavo ne tik pralaimėjimą

Rungtynėse „Newcastle“ sugebėjo net ir mažumoje panaikinti dviejų įvarčių deficitą. Visgi, „Liverpool“ jau dešimtąją pridėto laiko minutę išplėšė pergalę ir paliko E. Howe`as auklėtinius be taškų.
Pasak trenerio, šiose rungtynėse įvyko daug negatyvių dalykų.
„Tai tikrai skausmingas mačas mums dėl daugelio priežasčių. Nutiko visi blogiausi dalykai, kokie tik galėjo nutikti. Manau, kad nusipelnėme bent taško, bet liekame be taškų ir be kelių svarbių žaidėjų,“ – kalbėjo „Newcastle“ strategas.
E. Howe`as patvirtino, kad komanda neteko dviejų svarbių saugų: Joelintonas ir Sandro Tonali patyrė traumas, jų būklė vertinama kaip neraminanti. Anthony Gordonas sulaukė raudonos kortelės ir privalės praleisti artėjantį turą, o Fabianas Scharas patyrė smegenų sukrėtimą – medikai kol kas negali įvertinti kada jis galės grįžti į aikštę.
Treneris teigė, kad net ir rungtyniaujant dešimtyje komanda demonstravo ryžtą, tačiau skaudžios traumos ir prarasti taškai gali smarkiai paveikti „Newcastle“ sudėtį artimiausias savaites.
