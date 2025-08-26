Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Newcastle“ treneris Eddie Howe`as atskleidė, jog dvikova su „Liverpool“ jiems kainavo ne tik pralaimėjimą

2025-08-26 11:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 11:07

Eddie Howe`as po nesėkmingo mačo su „Liverpool“ atviravo, kad tai buvo itin sunkus vakaras „Newcastle United“ komandai.

Eddie Howe | Scanpix nuotr.

Eddie Howe`as po nesėkmingo mačo su „Liverpool“ atviravo, kad tai buvo itin sunkus vakaras „Newcastle United“ komandai.

REKLAMA
1

Rungtynėse „Newcastle“ sugebėjo net ir mažumoje panaikinti dviejų įvarčių deficitą. Visgi, „Liverpool“ jau dešimtąją pridėto laiko minutę išplėšė pergalę ir paliko E. Howe`as auklėtinius be taškų.

Pasak trenerio, šiose rungtynėse įvyko daug negatyvių dalykų.

„Tai tikrai skausmingas mačas mums dėl daugelio priežasčių. Nutiko visi blogiausi dalykai, kokie tik galėjo nutikti. Manau, kad nusipelnėme bent taško, bet liekame be taškų ir be kelių svarbių žaidėjų,“ – kalbėjo „Newcastle“ strategas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Howe`as patvirtino, kad komanda neteko dviejų svarbių saugų: Joelintonas ir Sandro Tonali patyrė traumas, jų būklė vertinama kaip neraminanti. Anthony Gordonas sulaukė raudonos kortelės ir privalės praleisti artėjantį turą, o Fabianas Scharas patyrė smegenų sukrėtimą – medikai kol kas negali įvertinti kada jis galės grįžti į aikštę.

Treneris teigė, kad net ir rungtyniaujant dešimtyje komanda demonstravo ryžtą, tačiau skaudžios traumos ir prarasti taškai gali smarkiai paveikti „Newcastle“ sudėtį artimiausias savaites.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų