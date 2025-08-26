Arne Slotui „Liverpool“ ir „Newcastle“ rungtynės nepriminė tikros futbolo dvikovos

„Nesu tikras, ar šiandien išvis stebėjau tikras futbolo rungtynes. Buvo viena standartinė situacija po kitos, nuolatos sekė išmetimai iš užribio,“ – kalbėjo „Liverpool“ vyriausiasis treneris.
Šios rungtynės išsiskyrė dėl savo stabdymų. Kamuolys žaidime buvo tik 40,8% rungtynių laiko. Tiek mažai žaidimo paskutinį kartą „Premier“ lygoje žiūrovai išvydo dar 2010 m.
Pasak A. Sloto, sunkiausia buvo tai, jog net turėdama vienu žaidėju daugiau, „Liverpool“ ekipa nesugebėjo išspręsti varžovų spaudimo, kai šie nuolat siuntė ilgus perdavimus ar metė kamuolį iš užribio tiesiai į baudos aikštelę.
Priminsime, jog vakarykštėse rungtynėse „Liverpool“ visą antrąjį kėlinį aikštėje turėjo vienu žaidėju daugiau. Visgi, jie sugebėjo išbarstyti dviejų įvarčių pranašumą ir pergalę iškovojo tik per pridėtą laiką.
