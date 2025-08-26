Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Arne Slotui „Liverpool“ ir „Newcastle“ rungtynės nepriminė tikros futbolo dvikovos

2025-08-26 10:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 10:50

Arne Slotas po rungtynių su „Newcastle United“ atvirai pasakė, kad nesijautė tarsi stebėtų tikrą futbolo mačą.

Arne Slotas | Scanpix nuotr.

Arne Slotas | Scanpix nuotr.

0

„Nesu tikras, ar šiandien išvis stebėjau tikras futbolo rungtynes. Buvo viena standartinė situacija po kitos, nuolatos sekė išmetimai iš užribio,“ – kalbėjo „Liverpool“ vyriausiasis treneris.

Šios rungtynės išsiskyrė dėl savo stabdymų. Kamuolys žaidime buvo tik 40,8% rungtynių laiko. Tiek mažai žaidimo paskutinį kartą „Premier“ lygoje žiūrovai išvydo dar 2010 m.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak A. Sloto, sunkiausia buvo tai, jog net turėdama vienu žaidėju daugiau, „Liverpool“ ekipa nesugebėjo išspręsti varžovų spaudimo, kai šie nuolat siuntė ilgus perdavimus ar metė kamuolį iš užribio tiesiai į baudos aikštelę.

Priminsime, jog vakarykštėse rungtynėse „Liverpool“ visą antrąjį kėlinį aikštėje turėjo vienu žaidėju daugiau. Visgi, jie sugebėjo išbarstyti dviejų įvarčių pranašumą ir pergalę iškovojo tik per pridėtą laiką.

