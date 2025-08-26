Anthony Gordonas po raudonos kortelės viešai atsiprašė Virgilo van Dijko

„Noriu nuoširdžiai atsiprašyti savo komandos draugų ir gerbėjų. Mano ketinimai buvo tyri. Aš tik bandžiau sukurti daugiau energijos rungtynėse ir netinkamu laiku bandžiau sustabdyti varžovą. Taip pat noriu atsiprašyti Virgilo. Niekada neketinau to padaryti tyčia. Mes po šio incidento apie tai pasikalbėjome ir jis tai žino.
Labai didžiuojuosi laiku, kurį praleidau aikštėje ir tuo, kaip šį kartą sužaidėme rungtynes. Jūsų sukurta atmosfera tai paverčia ypatingu dalyku. Sugrįšiu geresnis kaip ir po kiekvienos kitos nesėkmės, su kuria kada nors susidūriau. Greitai pasimatysime“, – teigė A. Gordonas.
Priminsime, jog „Newcaslte Utd“ šiame susitikime panaikino dviejų įvarčių deficitą ir išlygino rezultatą 2:2. Visgi po keitimo aikštėje pasirodęs Rio Ngumoha 110-ąją minutę tiksliu smūgiu išplėšė „Liverpool“ pergalę 3:2.
marks on Van Dijk's leg following Anthony Gordon's red card 😬 ❌ pic.twitter.com/JKG6AWzfET— TV Vibes (@TVvibesofficial) August 25, 2025
Anthony Gordon received a red card after VAR review for this challenge on Virgil van Dijk. pic.twitter.com/fOIf3Av2hr— ESPN FC (@ESPNFC) August 25, 2025
