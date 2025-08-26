Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Anthony Gordonas po raudonos kortelės viešai atsiprašė Virgilo van Dijko

2025-08-26 10:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 10:56

Dešimtyje žaisti likęs „Newcastle United“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose po dramatiškos kovos 2:3 nusileido „Liverpool“ futbolininkams. Raudoną kortelę už grubią pražangą užsidirbęs Anthony Gordonas po šio susitikimo viešai atsiprašė Virgilo van Dijko.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

0

„Noriu nuoširdžiai atsiprašyti savo komandos draugų ir gerbėjų. Mano ketinimai buvo tyri. Aš tik bandžiau sukurti daugiau energijos rungtynėse ir netinkamu laiku bandžiau sustabdyti varžovą. Taip pat noriu atsiprašyti Virgilo. Niekada neketinau to padaryti tyčia. Mes po šio incidento apie tai pasikalbėjome ir jis tai žino.

Labai didžiuojuosi laiku, kurį praleidau aikštėje ir tuo, kaip šį kartą sužaidėme rungtynes. Jūsų sukurta atmosfera tai paverčia ypatingu dalyku. Sugrįšiu geresnis kaip ir po kiekvienos kitos nesėkmės, su kuria kada nors susidūriau. Greitai pasimatysime“, – teigė A. Gordonas.

Priminsime, jog „Newcaslte Utd“ šiame susitikime panaikino dviejų įvarčių deficitą ir išlygino rezultatą 2:2. Visgi po keitimo aikštėje pasirodęs Rio Ngumoha 110-ąją minutę tiksliu smūgiu išplėšė „Liverpool“ pergalę 3:2.

