„Liverpool“ išsigelbėjo prieš dešimtyje likusį „Newcastle“, pergalingą įvartį pelnė 16-metis Rio Ngumoha

Ryanas Gravenberchas sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį tiksliu smūgiu iš tolimos distancijos išvedė „Liverpool“ į priekį 1:0. Anthony Gordonas pirmojo kėlinio pabaigoje už grubią pražangą prieš varžovą po VAR peržiūros buvo nubaustas raudona kortele ir „Newcastle Utd“ futbolininkai liko žaisti dešimtyje.
Hugo Ekitike antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į vartus ir greitai padvigubino „raudonųjų“ pranašumą 2:0.Bruno Guimaraesas puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir sušvelnino šio susitikimo rezultatą 1:2.
Williamas Osula 88-ąją minutę nukreipė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir išlygino rezultatą 2:2. Po keitimo aikštėje pasirodęs 16-metis Rio Ngumoha 110-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išplėšė „Liverpool“ dramatišką pergalę 3:2.
„Liverpool“ pasižymėjo 98 proc. „Premier“ lygos rungtynių komandai vadovaujant Arne Slotui (39/40). Tai yra didžiausias užfiksuotas procentas per 15 arba daugiau sužaistų rungtynių.
Pirmajame šių rungtynių kėlinyje komandos iš viso prasižengė net 19 kartų, daugiausiai per pirmąsias 45 žaidimo minutes „Premier“ lygoje šį sezoną ir tarpusavio akistatoje nuo 2006 m. kovo mėn.
Tvarkaraštis:
Turnyrinė lentelė:
|#
|Komanda
|ŽR
|L
|LG
|P
|ĮĮ
|PĮ
|S
|T
|1
|AFC Bournemouth
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|2
|Arsenal
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|3
|Aston Villa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|4
|Brentford
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|5
|Brighton & Hov…
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|6
|Burnley
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|7
|Chelsea
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|8
|Crystal Palace
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|9
|Everton
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|10
|Fulham
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|11
|Leeds United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|12
|Liverpool
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|13
|Manchester City
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|14
|Manchester United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|15
|Newcastle United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|16
|Nottingham Forest
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|17
|Sunderland
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|18
|Tottenham Hotspur
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|19
|West Ham United
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
|20
|Wolverhampton …
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|+0
|0
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!