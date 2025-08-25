„Arsenal“ žvaigždžių traumų naujienos: paaiškėjo kiek laiko praleis Saka ir Odegaardas

Pranešama, kad Bukayo Saka patyrė šlaunies raumens traumą ir praleis 3–4 savaites. Futbolininkas bus priverstas praleisti artėjantį rungtynių turą su „Liverpool“ bei rugsėjo mėnesio Anglijos rinktinės susitikimus.
B. Saka susižeidė rungtynėse su „Leeds United“, o atlikti tyrimai parodė, jog trauma nėra tokia rimta, kaip buvo nuogąstaujama, tačiau vis tiek verčia jį laikinai stabdyti sezoną. Tai jau antra panaši trauma B. Saka karjeroje per pastaruosius metus.
Tuo tarpu „Arsenal“ kapitono Martino Odegaardo peties trauma nėra laikoma rimta – futbolininkas dar gali pasveikti iki dvikovos su „Liverpool“. Norvegas buvo pakeistas pirmame kėlinyje po nesėkmingo kritimo, tačiau klubo medikai viliasi, jog tyrimų rezultatai neparodys didesnių pažeidimų.
Sprendimas dėl jo dalyvavimo priimtas artimiausiomis dienomis – jei trauma nepasirodys rimtesnė, žaidėjas galėtų sugrįžti jau po tarptautinės pertraukos.
