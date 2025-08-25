Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Arsenal“ žvaigždžių traumų naujienos: paaiškėjo kiek laiko praleis Saka ir Odegaardas

2025-08-25 12:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 12:58

Paaiškėjo, kokiam laikui Londono „Arsenal“ klubas neteko susitraumavusių lyderių.

Martinas Odegaardas | Scanpix nuotr.

Paaiškėjo, kokiam laikui Londono „Arsenal“ klubas neteko susitraumavusių lyderių.

REKLAMA
0

Pranešama, kad Bukayo Saka patyrė šlaunies raumens traumą ir praleis 3–4 savaites. Futbolininkas bus priverstas praleisti artėjantį rungtynių turą su „Liverpool“ bei rugsėjo mėnesio Anglijos rinktinės susitikimus.

B. Saka susižeidė rungtynėse su „Leeds United“, o atlikti tyrimai parodė, jog trauma nėra tokia rimta, kaip buvo nuogąstaujama, tačiau vis tiek verčia jį laikinai stabdyti sezoną. Tai jau antra panaši trauma B. Saka karjeroje per pastaruosius metus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu „Arsenal“ kapitono Martino Odegaardo peties trauma nėra laikoma rimta – futbolininkas dar gali pasveikti iki dvikovos su „Liverpool“. Norvegas buvo pakeistas pirmame kėlinyje po nesėkmingo kritimo, tačiau klubo medikai viliasi, jog tyrimų rezultatai neparodys didesnių pažeidimų.

Sprendimas dėl jo dalyvavimo priimtas artimiausiomis dienomis – jei trauma nepasirodys rimtesnė, žaidėjas galėtų sugrįžti jau po tarptautinės pertraukos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų