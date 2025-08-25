Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Xabi Alonso paaiškino, kodėl Vinicius startavo nuo suolo „Real“ rungtynėse „Real Oviedo“

2025-08-25 12:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 12:57

Madrido „Real“ Ispanijos „La Liga“ pirmenybių išvykos rungtynėse 3:0 nugalėjo „Real Oviedo“ futbolininkus. „Karališkojo“ klubo vyriausiasis treneris Xabi Alonso po šio susitikimo paaiškino, kodėl susitikimą ant atsarginio žaidėjų suolelio pradėjęs Vinicius aikštėje pasirodė tik po keitimo.

Vinicius | Scanpix nuotr.

Madrido „Real“ Ispanijos „La Liga“ pirmenybių išvykos rungtynėse 3:0 nugalėjo „Real Oviedo“ futbolininkus. „Karališkojo“ klubo vyriausiasis treneris Xabi Alonso po šio susitikimo paaiškino, kodėl susitikimą ant atsarginio žaidėjų suolelio pradėjęs Vinicius aikštėje pasirodė tik po keitimo.

0

„Kiekvienas žmogus yra skirtingas, todėl reikia reikalauti pagarbos ir santykiai yra šiek tiek kitokie. Futbole sprendimai yra priimami atsižvelgiant į komandą, reikia suprasti šiuos dalykus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Keitimai priklauso nuo rungtynių, ko mums reikia atsižvelgiant į krūvį ir varžovą. Dar nepriėmiau jokių sprendimų kitam mėnesiui. Svarbu, kad žmonės jaustųsi svarbūs ir pasiruošę kitoms rungtynėms. Svarbu yra išlaikyti stabilų komandos žaidimą. Šios rungtynės parodė, kad mes ir toliau augame“, – kalbėjo strategas.

Priminsime, jog Vinicius aikštėje pasirodė sužaidus kiek daugiau nei valandą. Brazilas pelnė ne tik įvartį, bet ir atliko rezultatyvų perdavimą.

„Real“ artimiausias rungtynes žais rugpjūčio 30-ąją dieną, kai „La Liga“ pirmenybėse susitiks su „Mallorca“ futbolininkais.

