  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Po nerealizuoto 11 m baudinio Bruno Fernandesas piktinosi teisėjo elgesiu

2025-08-25 10:32 / šaltinis: Sportas.lt
„Manchester United“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynes svečiuose su „Fulham“ baigė lygiosiomis 1:1 ir į savo sąskaitą šiame sezone įsirašė pirmąjį tašką. „Raudonųjų velnių“ kapitonas Bruno Fernandesas po šio susitikimo pažėrė kritikos teisėjui Chrisui Kavanagh už tai, kad šis nesugebėjo atsiprašyti po to, kai sutrukdė portugalui atlikti vienuolikos metrų baudinį.

Bruno Fernandesas | Scanpix nuotr.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvau nusiminęs. Kaip baudinių mušėjas, turi savo rutiną, savo dalykus, kuriuos darai. Mane tai nuliūdino, nes teisėjas neatsiprašė. Būtent tai mane tą akimirką išprovokavo, bet tai nėra pasiteisinimas dėl nerealizuoto vienuolikos metrų baudinio.

Labai prastai pataikiau smūgiuodamas į kamuolį. Padėjau koją po kamuoliu, dėl to jis taip nuskrido gerokai virš vartų. Negalime būti patenkinti iškovoję vieną tašką. Atvykome čia tam, kad laimėtume. Labai gerai gynėmės, tačiau jiems pavyko pelnyti vieną įvartį. Nuvilia, jog nesugebėjome laimėti šio susitikimo“, – po rungtynių kalbėjo portugalas.

„Man Utd“ artimiausias rungtynes žais rugpjūčio 27-ąją dieną, kai „Carabao“ taurėje susitiks su „Grimsby“ futbolininkais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

