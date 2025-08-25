Po nerealizuoto 11 m baudinio Bruno Fernandesas piktinosi teisėjo elgesiu

„Buvau nusiminęs. Kaip baudinių mušėjas, turi savo rutiną, savo dalykus, kuriuos darai. Mane tai nuliūdino, nes teisėjas neatsiprašė. Būtent tai mane tą akimirką išprovokavo, bet tai nėra pasiteisinimas dėl nerealizuoto vienuolikos metrų baudinio.
Labai prastai pataikiau smūgiuodamas į kamuolį. Padėjau koją po kamuoliu, dėl to jis taip nuskrido gerokai virš vartų. Negalime būti patenkinti iškovoję vieną tašką. Atvykome čia tam, kad laimėtume. Labai gerai gynėmės, tačiau jiems pavyko pelnyti vieną įvartį. Nuvilia, jog nesugebėjome laimėti šio susitikimo“, – po rungtynių kalbėjo portugalas.
„Man Utd“ artimiausias rungtynes žais rugpjūčio 27-ąją dieną, kai „Carabao“ taurėje susitiks su „Grimsby“ futbolininkais.
Bruno Fernandes said he missed the penalty after the referee accidentally bumped into him before his shot against Fulham. 😂💔— Riyad Official (@ORiyad7) August 24, 2025
pic.twitter.com/zilJgU8Z7J
