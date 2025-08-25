Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Jonavos klubą papildė ilgametis „Šiaulių“ snaiperis

2025-08-25 09:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-25 09:49

„Jonava“ pasiekė susitarimą su šešis sezonus Šiauliuose praleidusiu gynėju Eimantu Stankevičiumi.

E.Stankevičius persikėlė į Jonavą („Betsafe-LKL“ nuotr.)

„Jonava“ pasiekė susitarimą su šešis sezonus Šiauliuose praleidusiu gynėju Eimantu Stankevičiumi.

REKLAMA
0

27 metų 192 cm ūgio atakuojantis gynėjas 2024–2025 sezone Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) atstovaudamas „Šiaulių“ ekipai per 16 minučių rinko 6,6 taško, 2,7 atkovoto kamuolio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir 6,9 naudingumo balo.

„Jonavos komanda pastaraisiais sezonais niekada nenustojo stebinti. Esu pasiruošęs sunkiai dirbti, atiduoti visą save aikštelėje ir tikiuosi, kad pavyks pasiekti kažką panašaus kaip pernai. Tikiu, kad laukia puikus sezonas tiek man asmeniškai, tiek visai komandai.“ – po prisijungimo prie „Jonavos“ komandos kalbėjo E.Stankevičius

Su komandos naujoku pasirašyta vienerių metų sutartis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų