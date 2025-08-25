Jonavos klubą papildė ilgametis „Šiaulių“ snaiperis

27 metų 192 cm ūgio atakuojantis gynėjas 2024–2025 sezone Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) atstovaudamas „Šiaulių“ ekipai per 16 minučių rinko 6,6 taško, 2,7 atkovoto kamuolio, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir 6,9 naudingumo balo.
„Jonavos komanda pastaraisiais sezonais niekada nenustojo stebinti. Esu pasiruošęs sunkiai dirbti, atiduoti visą save aikštelėje ir tikiuosi, kad pavyks pasiekti kažką panašaus kaip pernai. Tikiu, kad laukia puikus sezonas tiek man asmeniškai, tiek visai komandai.“ – po prisijungimo prie „Jonavos“ komandos kalbėjo E.Stankevičius
Su komandos naujoku pasirašyta vienerių metų sutartis.
