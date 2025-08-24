Jackas Grealishas po ilgos pertraukos sužibėjo „Premier“ lygoje

„Everton“ klubas sekmadienį šventė pirmąją sezono pergalę. Jie namuose 2:0 nugalėjo „Brighton“ komandą.
Šiose rungtynėse sužibėjo iš „Manchester City“ išsinuomotas Jackas Grealishas. Jis asistavo tiek Ilimano Ndiaye, tiek ir Jameso Garnerio įvarčiams.
Tai buvo pirmasis kartas nuo 2022 metų gruodžio, kai J. Grealishas „Premier“ lygos rungtynėse atliko du rezultatyvius perdavimus.
„Žinojau, kad tai yra vieta, kurioje aš noriu būti. Man užteko vieno skambučio su treneriu, kad suprasčiau, jog laikas išvykti iš „City“ ir persikelti į „Everton“, - po rungtynių kalbėjo J. Grealishas.
Po dviejų turų „Everton“ savo sąskaitoje turi 3 taškus.
