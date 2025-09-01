Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“ turnyre Karolina Muchova pravirko: „Išsigandau, kai tarp žiūrovų pamačiau savo buvusį vaikiną“

2025-09-01 12:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 12:58

Čekijos tenisininkė Karolina Muchova (WTA-13) ketvirtadienį „US Open“ mače su rumune Sorana Cirstea (WTA-71) staiga ėmė elgtis neįprastai. K. Muchova buvo atsilikusi 1:4, stojo atlikti savo padavimų, kai staiga sustingo, tada ėmė rodyti į tribūnas ir pasiėmė rankšluostį, kas nusivalytų ašaras. Tada ji atsiprašė bokštelio teisėjos ir tęsė žaidimą.

Karolina Muchova | „Stop“ kadras

Čekijos tenisininkė Karolina Muchova (WTA-13) ketvirtadienį „US Open" mače su rumune Sorana Cirstea (WTA-71) staiga ėmė elgtis neįprastai. K. Muchova buvo atsilikusi 1:4, stojo atlikti savo padavimų, kai staiga sustingo, tada ėmė rodyti į tribūnas ir pasiėmė rankšluostį, kas nusivalytų ašaras. Tada ji atsiprašė bokštelio teisėjos ir tęsė žaidimą.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

K. Muchova vėliau spaudos konferencijoje paaiškino, kad tribūnose pamatė savo buvusį vaikiną.

„Tai nebuvo susiję su tenisu... Už mano suoliuko sėdėjo buvęs mano vaikinas. Jis kartais pasirodo tokiose vietose, kur jo neturėtų būti. Mane tai kiek išgąsdino. Aš prašiau, kad jis išeitų, bet iš pradžių jis to nenorėjo daryti. Tik vėliau jis pasišalino iš arenos. Po to įvykio man buvo sunku susikoncentruoti į žaidimą“, – „The Athletic“ citavo K. Muchovą.

Čekė galiausiai išplėšė pergalę prieš S. Cirsteą, vėliau nugalėjo ir tautietę Lindą Noskovą bei pateko į aštuntfinalį. Pagal turnyro taisykles K. Muchova gali kreiptis į organizatorius ir paprašyti uždrausti nepageidaujamiems asmenims patekti į jos mačus, bet čekė to kol kas nepadarė.

„Dabar man viskas gerai. Nesu pateikusi prašymo neįleisti savo buvusio vaikino į turnyrą. Ar panašūs incidentai nepasikartos ateityje? Neįsivaizduoju, nutikti gali bet kas“, – sakė K. Muchova.

Čekė pirmadienį aštuntfinalyje žais su ukrainiete Marta Kostiuk (WTA-28).

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

