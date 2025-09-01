„US Open“ turnyre Karolina Muchova pravirko: „Išsigandau, kai tarp žiūrovų pamačiau savo buvusį vaikiną“

K. Muchova vėliau spaudos konferencijoje paaiškino, kad tribūnose pamatė savo buvusį vaikiną.
„Tai nebuvo susiję su tenisu... Už mano suoliuko sėdėjo buvęs mano vaikinas. Jis kartais pasirodo tokiose vietose, kur jo neturėtų būti. Mane tai kiek išgąsdino. Aš prašiau, kad jis išeitų, bet iš pradžių jis to nenorėjo daryti. Tik vėliau jis pasišalino iš arenos. Po to įvykio man buvo sunku susikoncentruoti į žaidimą“, – „The Athletic“ citavo K. Muchovą.
Karolina Muchova revealed she felt a bit scared after seeing her ex-boyfriend courtside during her US Open match: "My ex-boyfriend sat right next to my box. He likes to appear at places where he shouldn’t be, and where I am." https://t.co/5cHRZmBbDBREKLAMA— Women's Tennis Blog (@womenstennis) August 31, 2025
Čekė galiausiai išplėšė pergalę prieš S. Cirsteą, vėliau nugalėjo ir tautietę Lindą Noskovą bei pateko į aštuntfinalį. Pagal turnyro taisykles K. Muchova gali kreiptis į organizatorius ir paprašyti uždrausti nepageidaujamiems asmenims patekti į jos mačus, bet čekė to kol kas nepadarė.
„Dabar man viskas gerai. Nesu pateikusi prašymo neįleisti savo buvusio vaikino į turnyrą. Ar panašūs incidentai nepasikartos ateityje? Neįsivaizduoju, nutikti gali bet kas“, – sakė K. Muchova.
Čekė pirmadienį aštuntfinalyje žais su ukrainiete Marta Kostiuk (WTA-28).
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
