Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Kaklo skausmų kankintas Djokovičius pagerino rekordą ir žengė į „US Open“ ketvirtfinalį

2025-09-01 10:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-01 10:09

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kurio aštuntfinalyje užtikrintą pergalę iškovojo kaklo skausmus pajutęs serbas Novakas Djokovičius (ATP-7).

Novakas Djokovičius | Scanpix nuotr.

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kurio aštuntfinalyje užtikrintą pergalę iškovojo kaklo skausmus pajutęs serbas Novakas Djokovičius (ATP-7).

REKLAMA
0

Vis dėlto skausmai nesutrukdė N. Djokovičiui dominuoti – jis per 1 val. 51 min. 6:3, 6:3, 6:2 nugalėjo per kvalifikaciją į turnyrą patekusį vokietį Janą-Lennardą Struffą (ATP-144) ir pateko į rekordinį, jau 64-ąjį „Didžiojo kirčio“ turnyrų ketvirtfinalį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

N. Djokovičius dabar devintą kartą karjeroje pateko į visų „Didžiojo kirčio“ turnyrų ketvirtfinalius per vienerius metus, taip pagerindamas rekordą ir aplenkdamas Rogerį Federerį.

REKLAMA
REKLAMA

38-erių N. Djokovičius tapo vyriausiu žaidėju, patekusiu į „US Open“ ketvirtfinalį nuo Jimmy Connorso laikų – šis 1991-aisiais turnyro metu šventė 39-ąjį gimtadienį. Serbas taip pat yra vyriausias ketvirtfinalio dalyvis bet kuriame „Didžiojo kirčio“ turnyre nuo 39-erių R. Federerio 2021 metų Vimbldone.

REKLAMA

„Kas man šiuo metu suteikia daug pasitikėjimo ir pozityvumo, tai mano šiandieninis žaidimas, – sakė N. Djokovičius. – Geriausias turnyro pasirodymas iki šiol. Tikiuosi, kad tai tęsis.“

N. Djokovičius pirmavo 4:0, o dar po dviejų įžaistų kamuoliukų N. Djokovičius griebėsi už kaklo ir pradėjo jį sukioti.

38-erių N. Djokovičius tarp taškų stengėsi ištempti kaklą ir pasukti dešinį petį. Jis pralaimėjo tą geimą ir kitą, bet greitai susigrąžino iniciatyvą prieš J. Struffą, kuris ankstesniame rate buvo įveikęs Francesą Tiafoe ir pirmą kartą karjeroje bandė patekti į „Didžiojo kirčio“ ketvirtfinalį.

REKLAMA
REKLAMA

N. Djokovičiui pagerinus tarpusavio rezultatą iki 8-0, o dabar jis antradienį ketvirtfinalyje stos prieš 2024 metų „US Open“ finalininką Taylorą Fritzą (ATP-4), prieš kurį turi 10 pergalių ir nei vieno pralaimėjimo.

„Tikiuosi, kad žaidėjai, kurie niekada nėra manęs nugalėję, išeis į aikštę ir bandys kažką pakeisti, galbūt privers mane jaustis nepatogiai ir žaisti agresyviau, ar dar kažką, – sakė N. Djokovičius. – Nemanau, kad Tayloras daug ką keis, nes akivaizdu, laikaisi plano, kuris atvedė tave į ketvirtfinalį ir žinai, kokie tavo stipriausi ginklai… Jo atveju tai padavimas ir „forehandas“.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Paskutinis „US Open“ likęs amerikietis T. Fritzas į ketvirtfinalį pateko per 1 val. 39 min. 6:4, 6:3, 6:3 nugalėjęs čeką Tomą Machacą (ATP-21)

„Reikalas tas, kad viskas driekiasi per daugelį metų. Pirmus beveik septynis ar aštuonis kartus, kai su juo žaidžiau, aš tikriausiai dar nebuvau pakankamai geras žaidėjas, kad turėčiau daug šansų, nebent tai būtų buvusi pati geriausia mano diena ir jo blogiausia, – sakė T. Fritzas. – Tik paskutinius kelis kartus, manau, aš jau esu toks žaidėjas, kuris gali konkuruoti ir turėti galimybių.“

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų