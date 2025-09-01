Kaklo skausmų kankintas Djokovičius pagerino rekordą ir žengė į „US Open“ ketvirtfinalį

Vis dėlto skausmai nesutrukdė N. Djokovičiui dominuoti – jis per 1 val. 51 min. 6:3, 6:3, 6:2 nugalėjo per kvalifikaciją į turnyrą patekusį vokietį Janą-Lennardą Struffą (ATP-144) ir pateko į rekordinį, jau 64-ąjį „Didžiojo kirčio“ turnyrų ketvirtfinalį.
N. Djokovičius dabar devintą kartą karjeroje pateko į visų „Didžiojo kirčio“ turnyrų ketvirtfinalius per vienerius metus, taip pagerindamas rekordą ir aplenkdamas Rogerį Federerį.
38-erių N. Djokovičius tapo vyriausiu žaidėju, patekusiu į „US Open“ ketvirtfinalį nuo Jimmy Connorso laikų – šis 1991-aisiais turnyro metu šventė 39-ąjį gimtadienį. Serbas taip pat yra vyriausias ketvirtfinalio dalyvis bet kuriame „Didžiojo kirčio“ turnyre nuo 39-erių R. Federerio 2021 metų Vimbldone.
„Kas man šiuo metu suteikia daug pasitikėjimo ir pozityvumo, tai mano šiandieninis žaidimas, – sakė N. Djokovičius. – Geriausias turnyro pasirodymas iki šiol. Tikiuosi, kad tai tęsis.“
N. Djokovičius pirmavo 4:0, o dar po dviejų įžaistų kamuoliukų N. Djokovičius griebėsi už kaklo ir pradėjo jį sukioti.
38-erių N. Djokovičius tarp taškų stengėsi ištempti kaklą ir pasukti dešinį petį. Jis pralaimėjo tą geimą ir kitą, bet greitai susigrąžino iniciatyvą prieš J. Struffą, kuris ankstesniame rate buvo įveikęs Francesą Tiafoe ir pirmą kartą karjeroje bandė patekti į „Didžiojo kirčio“ ketvirtfinalį.
N. Djokovičiui pagerinus tarpusavio rezultatą iki 8-0, o dabar jis antradienį ketvirtfinalyje stos prieš 2024 metų „US Open“ finalininką Taylorą Fritzą (ATP-4), prieš kurį turi 10 pergalių ir nei vieno pralaimėjimo.
„Tikiuosi, kad žaidėjai, kurie niekada nėra manęs nugalėję, išeis į aikštę ir bandys kažką pakeisti, galbūt privers mane jaustis nepatogiai ir žaisti agresyviau, ar dar kažką, – sakė N. Djokovičius. – Nemanau, kad Tayloras daug ką keis, nes akivaizdu, laikaisi plano, kuris atvedė tave į ketvirtfinalį ir žinai, kokie tavo stipriausi ginklai… Jo atveju tai padavimas ir „forehandas“.“
Paskutinis „US Open“ likęs amerikietis T. Fritzas į ketvirtfinalį pateko per 1 val. 39 min. 6:4, 6:3, 6:3 nugalėjęs čeką Tomą Machacą (ATP-21)
„Reikalas tas, kad viskas driekiasi per daugelį metų. Pirmus beveik septynis ar aštuonis kartus, kai su juo žaidžiau, aš tikriausiai dar nebuvau pakankamai geras žaidėjas, kad turėčiau daug šansų, nebent tai būtų buvusi pati geriausia mano diena ir jo blogiausia, – sakė T. Fritzas. – Tik paskutinius kelis kartus, manau, aš jau esu toks žaidėjas, kuris gali konkuruoti ir turėti galimybių.“
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open" mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3" televiziją, užsisakius „discovery+" paslaugą.
