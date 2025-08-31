Medvedevo emocijų protrūkis „US Open“ turnyre baigėsi skyrybomis su treneriu Cervara

Prancūzas dirbo su rusu beveik dešimtmetį. Per bendro darbo metus D. Medvedevas pasiekė visas didžiausias karjeros pergales ir buvo tapęs pirmąja pasaulio rakete.
„Tai buvo nuostabus laikotarpis kartu. 20 titulų, pirma vieta reitinge, o dar svarbiau – daugybė linksmų akimirkų ir prisiminimų, kurie niekada neišnyks. Esu dėkingas už tavo darbą visus tuos metus. Pažiūrėsime, ką gyvenimas mums atneš ateityje“, – rašė D. Medvedevas.
Daniil Medvedev splits with Gilles Cervara after a decade together. pic.twitter.com/o6JCgAAPka— José Morgado (@josemorgado) August 31, 2025
Vėliau pasirodė informacija apie tai, kad D. Medvedevas atsisveikino ir su kitais komandos nariais.
D. Medvedevas šių metų „US Open“ turnyro pirmajame rate po 3 valandų 45 minučių maratono 3:6, 5:7, 7:6 (7:5), 6:0, 4:6 krito prieš prancūzą Benjaminą Bonzi (ATP-51). Mačo įdomybės prasidėjo trečiojo seto dešimtajame geime. B. Bonzi buvo per tašką nuo pergalės (5:4) ir stojo atlikti antrojo padavimo. Tuo metu vienas iš turnyro fotografų netyčia įžengė į kortą. Bokštelio teisėjas tada sustabdė žaidimą, paprašė fotografo neblaškyti tenisininkų, o dėl priverstinės pertraukos nusprendė suteikti B. Bonzi pirmojo padavimo teisę. Po bokštelio teisėjo sprendimo neatlaikė D. Medvedevo nervai. Rusas įsiuto, kai teisėjas suteikė prancūzui papildomą padavimą, ėmė audrinti sirgalius, kurie taip švilpė, kad net 6 minutes nebuvo galima tęsti mačo.
„Ar tu tikras vyras? Vyručiai, jis nori greičiau eiti namo. Jam čia nepatinka. Jam moka už mačus, o ne valandas korte“, – rėkė D. Medvedevas.
Fotografą iš arenos išlydėjo apsauga, jo akreditacija buvo atimta.
2013 m. Vimbldono čempionė Marion Bartoli, komentuodama D. Medvedevo protrūkį „Sky Sports“ televizijai, atskleidė, kad ruso psichologinė būklė dar praėjusią savaitę buvo ne pati geriausia.
„Viskas prasidėjo dar praėjusią savaitę, ruošiantis startui „US Open“, kai jo treneris Gillesas Cervara tiesiog išėjo treniruotės metu. Medvedevas treniruotėje ėmė prarasti savitvardą, laužė raketę, o tada jo treneris susirinko daiktus ir paliko Medvedevą vieną. Manau, kad tas pyktis Daniilo viduje kaupėsi jau kurį laiką ir išsiliejo „US Open“ starte. Panašu, kad tam tikros problemos už aikštės ribų jam trukdo susikoncentruoti į savo mačus “, – teigė M. Bartoli.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
