Jessica Pegula per trumpą laiką žengė į „US Open“ ketvirtfinalį ir toliau nepralaimi nei vieno geimo

J. Pegula šiame turnyre dar nepralaimėjo nė vieno seto, o tik vieną kartą aikštėje praleido daugiau nei 1 val. 15 min.
Vos trys pralaimėti geimai prieš A. Li – mažiausiai per visą J. Pegulos karjerą „US Open“ mačuose. Per keturis ratus ji pralaimėjo tik 17 geimų – mažiausiai per bet kurią iš aštuonių savo kelionių į „Didžiojo kirčio“ ketvirtfinalius.
„Labai geras mačas, – sakė J. Begula. – Tikriausiai geriausias, kurį sužaidžiau nuo Vimbldono. Tad tai buvo padrąsinantis dalykas.“
Iki pernai J. Pegula buvo pralaimėjusi visus šešis „Didžiojo kirčio“ ketvirtfinalius, kol tame etape netikėtai nugalėjo Igą Swiatek. Tuomet ji pasiekė finalą, kuriame pralaimėjo Arynai Sabalenkai.
58-oji pasaulio raketė A. Li, viena iš penkių amerikiečių, pasiekusių aštuntfinalį, buvo aukščiausiai reitinguota varžovė, su kuria J. Pegulai teko susitikti šiame turnyre. Vis dėlto 25-erių tenisininkė neatsilaikė prieš varžovės jėgą savo pirmame karjeros „Didžiojo kirčio“ aštuntfinalyje. Pirmajame, vos 25 minutes trukusiame sete, J. Pegula laimėjo visas keturias A. Li padavimų serijas, o per visą mačą varžovė atliko tik penkis laimimus smūgius ir padarė 19 neišprovokuotų klaidų.
„Tiesiog smūgiavau kamuoliuką, viską dariau gerai, labai gerai vykdžiau savo strategiją ir gana greitai viską užbaigiau“, – sakė J. Pegula.
J. Pegula itin sėkmingai žaidžia turnyruose savo šalyje – nuo 2020 metų pradžios ji iškovojo 85 pergales WTA turnyruose JAV teritorijoje ir tai yra daugiausiai iš visų tenisininkių.
Antradienį J. Pegulos lauks dvikova su dukart „Didžiojo kirčio“ čempione čeke Barbora Krejcikova (WTA-62) arba amerikiete Taylor Townsend (WTA-139), kuri ankstesniame rate eliminavo penktą pasaulio raketę Mirrą Andrejevą.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
