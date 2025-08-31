Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“ metu apvogta tenisininkė Sorana Cirstea prašo grąžinti jos trofėjų

2025-08-31 21:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 21:19

35-erių Rumunijos teniso veteranė Sorana Cirstea (WTA-71) pranešė, kad „US Open“ turnyro metu Niujorke (JAV) buvo apvogta.

Sorana Cirstea | Scanpix nuotr.

35-erių Rumunijos teniso veteranė Sorana Cirstea (WTA-71) pranešė, kad „US Open" turnyro metu Niujorke (JAV) buvo apvogta.

0

„Kad ir kas iš 314-o kambario pavogė mano trofėjų, kurį iškovojau Klivlande, prašau, grąžink jį atgal! Jis neturi jokios materialinės vertės, bet man yra reikšmingas, nes kelia gerus prisiminimus. Būčiau dėkinga, jei jį grąžintum. Ačiū“, – rašė S. Cirstea.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rumunė trofėjų WTA 250 turnyre Klivlande (JAV) iškovojo vos prieš kiek daugiau nei savaitę. Su tuo prizu S. Cirstea keliavo tiesiai į Niujorką, kur apsistojo viešbutyje. Ten, anot rumunės, jos trofėjus ir buvo pavogtas.

„US Open“ vienetų varžybos rumunei baigėsi antrajame rate, o iš moterų dvejetų ji pasitraukė jau pirmajame rate.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

