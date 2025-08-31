Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“: Swiatek pasiekė epinę pergalę prieš Kalinskają, Osaka aštuntfinalyje susitiks su Gauff

2025-08-31 13:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 13:10

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame šeštadienį baigėsi moterų vienetų varžybų trečiasis ratas.

Iga Swiatek | Scanpix nuotr.

Lenkė Iga Swiatek (WTA-2) po beveik 2 valandų kovos 7:6 (7:2), 6:4 palaužė Annos Kalinskajos pasipriešinimą.

Mačo pradžioje lenkė nerealizavo dviejų „break pointų“, tada pralaimėjo dvi savo padavimų serijas ir atsiliko net 1:5. Atrodė, kad rusė tuoj užbaigs setą, bet aštuntajame geime savo padavimų metu nerealizavo net 5 „set pointų“. Dešimtajame geime I. Swiatek laimėjo dar vieną varžovės padavimų seriją ir įspūdingai atsitiesė (5:5).

Vienuoliktajame geime A. Kalinskaja laimėjo I. Swiatek padavimų seriją ir vėl pasiuntė lenkę ant prarajos ribos (5:6), tačiau I. Swiatek dar kartą išsigelbėjo, kai 4-u bandymu laimėjo „break pointą“ dvyliktajame geime.

Pratęsimą lenkė žaidė labai užtikrintai, o vėliau antrajame sete jau nė karto neleido A. Kalinskajai perimti iniciatyvos.

Per paskutinius 35 metus A. Kalinskaja yra vienintelė tenisininkė tarp tų, kurios bent 20 kartų žaidė prieš pirmo 10-uko žaidėjas, pasiekė prieš jas daugiau pergalių nei patyrė pralaimėjimų, bet pati nė karto nepateko į 10-uką.

Aštuntfinalyje I. Swiatek lauks dar viena neutrali atletė – Jekaterina Aleksandrova.

Dukart „US Open“ čempionė japonė Naomi Osaka (WTA-24) 6:0, 4:6, 6:3 įveikė Australijos atstovę Dariją Kasatkiną (WTA-18). N. Osaka į „Didžiojo kirčio“ turnyro aštuntfinalį pateko po daugiau nei 4 metų pertraukos.

Japonė pirmame sete „nušlavė“ varžovę per 22 minutes, bet antrajame sete vaizdas pasikeitė – N. Osaka staiga ėmė strigti savo padavimų metu ir atsiliko 1:4. Vėliau japonė atsitiesė (4:4), bet devintajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebepavijo D. Kasatkinos. Trečiajame sete japonė anksti atitrūko nuo varžovės, o D. Kasatkina vienintelio susikurto „break pointo“ nerealizavo.

Dabar N. Osakos lauks amerikietė Cori „Coco“ Gauff (WTA-3), kuri šį kartą neturėjo didesnių problemų su savo padavimu ir 6:3, 6:1 pranoko lenkę Magdaleną Frech (WTA-33).

Permainingoje čekių dvikovoje Karolina Muchova (WTA-13) 6:7 (5:7), 6:4, 6:2 nugalėjo Lindą Noskovą (WTA-32), o paskutinė likusi Ukrainos viltis Marta Kostiuk (WTA-28) 3:6, 6:4, 6:2 palaužė prancūzes Diane Parry (WTA-107) pasipriešinimą. K. Muchova ir M. Kostiuk susitiks aštuntfinalyje.

JAV atstovė Amanda Anisimova (WTA-9) 6:4, 4:6, 6:2 pranoko rumunę Jaquelinę Cristian (WTA-50), o brazilė Beatriz Haddad Maia (WTA-22) 6:1, 6:2 nepaliko vilčių buvusiai trečiajai pasaulio raketei graikei Mariai Sakkari (WTA-64).

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

