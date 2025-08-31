Istorinis triumfas: pasaulio penkiakovės čempionato finalai Kaune pasiekė visų laikų lankomumo rekordą

Renginys, tapęs pirmuoju tokio masto olimpinės sporto šakos pasaulio čempionatu suaugusiems Lietuvoje, pranoko visus lūkesčius. Istorinis ne tik organizacine prasme, bet ir sporto turiniu – čia pirmą kartą planetos pirmenybių istorijoje jojimo rungtį pakeitė dinamiškas ir žiūrovams itin patrauklus bėgimas per ekstremalų kliūčių ruožą, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Penkiakovės taisyklių atnaujinimas įvertintas rekordiniu žiūrovų skaičiumi
Tarptautinis renginys, pritraukęs geriausius pasaulio penkiakovininkus, vyko rugpjūčio 26–30 dienomis, tarp svečių buvo ir daugybė žinomų žmonių, o pusfinalius bei finalo dieną stebėjo ir pats Monako princas Albertas II.
Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacijos prezidentas Aistis Baronas teigia, kad rugpjūčio 30 diena yra istorinė diena ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio penkiakovei: „Pasiektas lankomumo rekordas įrodo, kad einame teisingu keliu. Naujasis formatas su kliūčių ruožu pasiteisino su kaupu – jis padarė sportą suprantamesnį, dinamiškesnį ir patrauklesnį žiūrovui, nors, žinoma, prie to prisidėjo ir aktyvus mūsų komandos darbas. Didžiuojamės, kad būtent Lietuva tapo šios sėkmingos transformacijos liudininke ir pavyzdžiu visam pasauliui. Dėkojame kiekvienam iš 4000 žiūrovų, sukūrusių neįtikėtiną atmosferą.“
Aukso medaliais pasidabino Egipto atstovai, lietuviai taip pat pateko tarp geriausiųjų
Po atkaklių ir kvapą gniaužiančių finalinių kovų paaiškėjo ir stipriausi planetos penkiakovininkai. Moterų įskaitoje pasaulio čempionės auksu pasidabino keturiolikmetė egiptietė Farida Khalil, demonstravusi neįtikėtiną stabilumą visose rungtyse. Sidabro medalis atiteko vengrei Blankai Guzi, o trečiąją vietą ir bronzos medalį iškovojo Italijos sportininkė Aurora Tognetti.
Vyrų varžybose triumfavo ir pasaulio čempionu tapo Mohamedas Moutazas iš Egipto, antrąją vietą užėmė Prancūzijos atstovas Mathisas Rochatas, o ant trečiojo pakylos laiptelio po išskirtinės kovos lipo čekas Matějus Lukešas.
Nors medalių iškovoti nepavyko, Lietuvos sportininkai taip pat demonstravo aukštą meistriškumą. Ypač džiugino Tito Purono bei Elzės Adomaitytės garbinga kova su pajėgiausiais pasaulio atletais – T. Puronas užėmė 11 vietą, o E. Adomaitytė – 13 vietą, tiesa, kurtinančio palaikymo arenoje jiems pavydėjo net ir prizininkai.
Renginio sėkmės receptą atrasti nebuvo lengva
Nuo pat pradžių čempionato organizatoriai subūrė galingą komandą, kuri užtikrino, kad renginys taptų matomas ne tik tradicinei penkiakovės bendruomenei: buvo pasirūpinta matomumu naujienų portaluose, viešosiose Kauno erdvėse, socialiniuose tinkluose ir kitur, prie kvietimų aktyviai prisidėjo vietos ir net užsienio žvaigždės, tokios kaip Holivudo aktorius Dolphas Lundgrenas.
Rekordinį žiūrovų skaičių „Žalgirio“ arenoje lėmė ir puikiai apgalvota pramoginė dalis. Finalines kovas vainikavo galingas muzikinis užtaisas – specialią programą parengė elektroninės muzikos virtuozas Ten Walls x GØYA bei hiphopo scenos legenda DJ Mamania. Jų pasirodymai pavertė finalą kvapą gniaužiančiu sporto ir muzikos šou, kuris išlaikė energiją ir įtampą iki pat apdovanojimų ceremonijos.
„Sėkmingai Kaune surengtas čempionatas ne tik pakėlė kartelę ateities organizatoriams, bet ir sustiprino Lietuvos, kaip patikimos ir inovatyvios sporto renginių šalies, įvaizdį. Tai neabejotinai įkvėps naują penkiakovininkų kartą ir dar labiau padidins susidomėjimą šia unikalia sporto šaka“, – džiaugsmu dalinasi A. Baronas.
