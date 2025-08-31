Vytautas Černiauskas: „Atrandame geriausiai tinkančius ir geriausią formą demonstruojančius žaidėjus gynybos pozicijose“

Vilniečiai per pastaruosius du mėnesius retai pralaimi, tad padėtis turnyro lentelėje pasitaisė. Per 26 mačus 5-oje vietoje žengiantis „Žalgiris“ surinko 37 taškus – 9 pergalės, 10 lygiųjų bei 7 nesėkmės. Tiek pat taškų turintys panevėžiečiai užima 7-ąją poziciją.
2025 metais komandos sužaidė abejas rezultatyvias tarpusavio rungtynes. Pirmame rate dviejų įvarčių deficitą likvidavę panevėžiečiai nugalėjo 3:2, antrasis susitikimas baigėsi „Žalgirio“ pergale rezultatu 4:2. Praėjusį sekmadienį vilniečiai parodė charakterį ir sužaidė lygiosiomis 2:2 su Kauno rajono „Hegelmann“ ekipa, savo ruožtu, „Panevėžys“ nugalėjo lyderį „Kauno Žalgirį“ – 1:0.
Apie sekmadienio dvikovą komentarą fk-panevezys.lt svetainei pateikė vartininkas Vytautas Černiauskas.
„Pastaruoju metu gynyba pagerėjo ir prie to daug prisidėjo į komandą atvykęs Seydina Keita. Atrandame geriausiai tinkančius ir geriausią formą demonstruojančius žaidėjus gynybos pozicijose. Taip pat komandoje pastaruoju metu nėra traumuotų žaidėjų, kurie negalėtų treniruotis ir gerinti savo sportinę formą.
Ir pirmajame, ir antrajame rate su „Žalgiriu“ buvo sunkios rungtynės, bet, manau, malonios futbolo žiūrovų akims. Jeigu išlaikysime tokį susikaupimą gynyboje ir ateinančiose rungtynėse, manau, kad tikrai galime pasiekti teigiamą rezultatą. Taip pat pirmojo rato rungtynėse mums padėjo į Vilnių atvykę mūsų fanai. Tikiuosi, jog ir šį kartą jie gausiai atvyks į Vilnių palaikyti mūsų komandos ir visi kartu pakartosime pirmojo rato sėkmę“, – teigė panevėžietis.
„Žalgirio“ bei „Panevėžio“ dvikova bus žaidžiama rugpjūčio 31 dieną, sekmadienį. Mačo pradžia FK „Žalgiris“ namų stadione – 18.25 val., jį tiesiogiai transliuos LRT Plius kanalas.
