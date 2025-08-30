„Banga“ atėmė taškų iš „Kauno Žalgirio“

Pirmame kėlinyje šeimininkai turėjo gerą galimybę išsiveržti į priekį. Maksimas Andrejevas atliko smūgį į tolimąjį vartų kampą – Tomas Švedkauskas puikiai išgelbėjo komandą.
Kitoje aikštės pusėje Fortūna nelepino Dejano Georgijevičiaus. Serbas iš geros padėties nepataikė į kamuolį, dar du jo bandymus atrėmė Mantas Bertašius.
Po pertraukos D. Georgijevičius ir toliau buvo pastebimas. Sykį puolėjas sukirto kamuolį į skersinį, dar kartą jo bandymą ateėmė M. Bertašius.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!