TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Banga“ atėmė taškų iš „Kauno Žalgirio“

2025-08-30 23:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 23:25

„TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje kluptelėjo lyderis „Kauno Žalgiris“. 27-ajame ture kauniečiai išvykoje sužaidė lygiosiomis su Gargždų „Banga“ – 0:0.

Amine Benchaibas| Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

„TOPsport“ remiamoje Lietuvos futbolo A lygoje kluptelėjo lyderis „Kauno Žalgiris“. 27-ajame ture kauniečiai išvykoje sužaidė lygiosiomis su Gargždų „Banga“ – 0:0.

0

Pirmame kėlinyje šeimininkai turėjo gerą galimybę išsiveržti į priekį. Maksimas Andrejevas atliko smūgį į tolimąjį vartų kampą – Tomas Švedkauskas puikiai išgelbėjo komandą.

Kitoje aikštės pusėje Fortūna nelepino Dejano Georgijevičiaus. Serbas iš geros padėties nepataikė į kamuolį, dar du jo bandymus atrėmė Mantas Bertašius.

Po pertraukos D. Georgijevičius ir toliau buvo pastebimas. Sykį puolėjas sukirto kamuolį į skersinį, dar kartą jo bandymą ateėmė M. Bertašius.

