Autsaiderių dvikovoje pranašesni buvo „Riteriai“

12-ąją minutę Ernestas Stočkūnas atliko pavojingą baudos smūgį į viršutinį kairįjį vartų kampą, tačiau Antonijus Tuta pirštų galais kamuolį nukreipė šalia vartų.
17-ąją minutę, po gudriai kamuolį pakėlusio Arvydo Novikovo perdavimo, Meinardas Mikulėnas išbėgo vienas prieš vartininką, tačiau nesugebėjo atakos užbaigti įvarčiu.
Kėlinio viduryje iniciatyvą perėmė alytiškiai, tačiau jau 27-ąją minutę „Riterių“ vidurio gynėjas Arthur Pierino po kampinio tiksliai nukreipė kamuolį galva į vartus.
Neilgai trukus, 35-ąją minutę, įspūdingą smūgį po viršutiniu vartų skersiniu atliko ir šeimininkų persvarą padidino Arvydas Novikovas.
Antrojo kėlinio pradžioje aštresnių progų reikėjo luktelti. 62 min. įspūdingą reidą tarp trijų varžovų atliko Lucas Moura, tačiau rezultato sušvelninti nepavyko - kamuolys sudrebino vartų konstrukciją.
Paguodos įvartį jau per pridėtą laiką Alytaus „Dainavai” pelnė Cheikh Faye, nepalikęs jokių šansų varžovų vartininkui po nuostabaus smūgio per save.
Galiausiai, rungtynių rezultatas nepakito. „Riteriams“ pagaliau pavyko nutraukti penkių iš eilės pralaimėjimų seriją ir su 17 taškų pakilti į 9-ąją turnyrinės lentelės poziciją. Tuo tarpu po šio pralaimėjimo „Dainava“ turi 15 taškų ir rikiuojasi paskutinėje vietoje.
