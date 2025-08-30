Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Sūduva“ paguldė „Hegelmann“

2025-08-30 23:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 23:27

27-ajame „TOPsport“ remiamos Lietuvos futbolo A lygos ture susitiko gausiai sigalių palaikoma „Sūduva“ ir „Hegelmann“. Dariušo Stankevičiaus įvartis baigiantis susitikimui lėmė sūduviečių pergalę rezultatu 2:1 (1:1).

„Sūduva“ | Augustino Meškelevičiaus nuotr.

Pirmasis pavojus prie marijampoliečių vartų kilo jau 6-ąją minutę, kai perdavimo sulaukęs Rasheedas Yusufas akrobatiniu smūgiu per save pykštelėjo visai šalia vartų. Netrukus sūduviečių saugo Kotos Sakurai bandymą blokavo gynėjai.

36-oji minutė buvo paženklinta pirmuoju įvarčiu – Nauris Petkevičius pakėlė kamuolį į baudos aikštelę, o jį į vartus nukreipė Sidy Sanokho.

Per arbitro kompensuotą pirmojo kėlinio laiką nuostabiu smūgiu iš toli pusiausvyrą atstatė Patrickas Popescu.

Baigiantis rungtynėms „Sūduvos“ kontrataka buvo vainikuota įvarčiu. Stewas Lawsonas perdavimu surado po keitimo aikštėje pasirodžiusį Dariušą Stankevičių, kuris išvedė marijampoliečius į priekį.

Mėlynai balti su 50 taškų lieka antri, o sūduviečiai turi 45 taškus bei rikiuojasi trečioje pozicijoje.

