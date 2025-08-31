Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Slovakijoje – Gytis Paulauskas pelnė įvartį, Rumunijoje – į vartus sėkmingai sugrįžo Edvinas Gertmonas

2025-08-31 10:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-31 10:19

Slovakijos lygoje Gytis Paulauskas žaidė visas rungtynes bei pelnė įvartį. Michalovcės „Zemplin“ klubo puolėjas pasižymėjo pirmasis, kuomet išnaudojo varžovų klaidą 25 minutę.

Gytis Paulauskas | Klubo nuotr.

Slovakijos lygoje Gytis Paulauskas žaidė visas rungtynes bei pelnė įvartį. Michalovcės „Zemplin“ klubo puolėjas pasižymėjo pirmasis, kuomet išnaudojo varžovų klaidą 25 minutę.

REKLAMA
0

Tiesa, jo ekipa išvykoje galiausiai sužaidė lygiosiomis rezultatu 2:2 su „Podbrezova“ klubu.

Rumunijos lygoje Edvinas Gertmonas sugrįžo į Klužo „Universitatea Cluj“ klubo vartus ir juos išlaikė sausus bei padėjo savo ekipai išvykoje rezultatu 1:0 nugalėti „Unirea Slobozia“ klubo žaidėjus. E. Gertmonas šiose rungtynėse atrėmė du varžovų smūgius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antroje Turkijos lygoje visas rungtynes žaidė saugas Modestas Vorobjovas, o jo ginamas „Istanbulspor“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Hatayspor“ klubu.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu antroje Švedijos lygoje Tomas Kalinauskas žaidė visą antrą kėlinį, o lietuvio ginamas „Kalmar“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Ostersund“ klubu.

REKLAMA

Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė nuo 61 minutės, o lietuvio atstovaujamas „Carrick Rangers“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis rezultatu 1:1 su „Glentoran“ klubu.

Čekijos pirmenybėse gynėjas Nojus Audinis žaidė tik nuo 83 minutės, o lietuvio klubas „Teplice“ išvykoje 1:4 pralaimėjo „Karvina“ klubui.

Italijos „Serie C“ lygoje vartininkas Titas Krapikas liko ant „Gubbio“ klubo suolo, o jo ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Sambenedettese“ klubu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Jokūbas Mažionis | Klubo nuotr.
Jokūbas Mažionis žaidė Anglijos lygos taurėje, Tomo Kalinausko klubas Švedijoje išlaiko lyderio poziciją
Modestas Vorobjovas | Klubo nuotr.
Turkijoje – Modesto Vorobjovo klubo lygiosios, Latvijoje – Edvino Girdvainio ekipos pralaimėjimas
Edgaras Utkus | Klubo nuotr.
Edgaras Utkus pelnė įvartį Belgijoje, Italijoje susitiko lietuvių klubai
Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.
Gvido Gineičio ginamas „Torino“ žengė į Italijos taurės šešioliktfinalį

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų