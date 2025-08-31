Slovakijoje – Gytis Paulauskas pelnė įvartį, Rumunijoje – į vartus sėkmingai sugrįžo Edvinas Gertmonas

Tiesa, jo ekipa išvykoje galiausiai sužaidė lygiosiomis rezultatu 2:2 su „Podbrezova“ klubu.
Rumunijos lygoje Edvinas Gertmonas sugrįžo į Klužo „Universitatea Cluj“ klubo vartus ir juos išlaikė sausus bei padėjo savo ekipai išvykoje rezultatu 1:0 nugalėti „Unirea Slobozia“ klubo žaidėjus. E. Gertmonas šiose rungtynėse atrėmė du varžovų smūgius.
Antroje Turkijos lygoje visas rungtynes žaidė saugas Modestas Vorobjovas, o jo ginamas „Istanbulspor“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Hatayspor“ klubu.
Tuo metu antroje Švedijos lygoje Tomas Kalinauskas žaidė visą antrą kėlinį, o lietuvio ginamas „Kalmar“ klubas išvykoje sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Ostersund“ klubu.
Šiaurės Airijos „Premier“ lygoje Nedas Mačiulaitis žaidė nuo 61 minutės, o lietuvio atstovaujamas „Carrick Rangers“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis rezultatu 1:1 su „Glentoran“ klubu.
Čekijos pirmenybėse gynėjas Nojus Audinis žaidė tik nuo 83 minutės, o lietuvio klubas „Teplice“ išvykoje 1:4 pralaimėjo „Karvina“ klubui.
Italijos „Serie C“ lygoje vartininkas Titas Krapikas liko ant „Gubbio“ klubo suolo, o jo ekipa namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Sambenedettese“ klubu.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!