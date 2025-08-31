Jelena Ostapenko paaiškino žodžių apie Taylor Townsend prasmę ir atsiprašė po kilusio skandalo US Open

T. Townsend ir J. Ostapenko po trečiadienį vykusio mačo įsivėlė į intensyvų žodžių apsikeitimą. Po mačo T. Townsend teigė, kad J. Ostapenko ją aprėkė dėl to, kad ši neatsiprašė už kamuoliuką, atsimušusį į tinklą, o tada panaudojo įžeidžiančią kalbą ir suabejojo T. Townsend intelektu bei charakteriu.
J. Ostapenko žodžiai sukėlė kaltinimų rasizmu bangą, o tarp viešai T. Townsend gynusių žaidėjų buvo Coco Gauff ir Naomi Osaka. N. Osaka pavadino tai, ką, pasak T. Townsend, pasakė J. Ostapenko, „vienu iš blogiausių dalykų, kuriuos galima pasakyti juodaodei tenisininkei sporte, kuriame dauguma yra baltaodžiai“.
Šeštadienį J. Ostapenko savo „Instagram“ istorijoje rašė: „Norėjau atsiprašyti už kai kuriuos dalykus, kuriuos pasakiau per antrąjį vienetų mačą. Anglų kalba nėra mano gimtoji, todėl sakydama „išsilavinimas“ turėjau omenyje tik tai, ką laikau teniso etiketu, bet suprantu, kad mano žodžiai galėjo įžeisti daug žmonių už teniso kortų ribų.
Vertinu palaikymą, kol toliau mokausi ir augu kaip žmogus bei kaip tenisininkė. Sudie, Niujorke ir tikiuosi sugrįžti kitąmet.“
T. Townsend teigė nežinojusi apie atsiprašymą, kai šeštadienį po dvejetų pergalės pradėjo spaudos konferenciją. Ji nusišypsojo, klausydamasi, kaip žurnalistas garsiai perskaitė J. Ostapenko įrašą.
„Smagu, kad ji tai padarė, kad atsiprašė. Na, tai gerai. Šaunu, – sakė T. Townsend, pridūrusi, jog asmeniškai iš J. Ostapenko ji žinutės negavo. – Galiausiai manau, kad tai jai yra pamoka. Kaip jau sakiau pačioje pradžioje, kai viskas įvyko, negali savo lūkesčių primesti kitiems žmonėms. Tai ir nutiko.“
T. Townsend pridūrė: „Labai tikiuosi, kad iš to ji supras, jog negali kontroliuoti žmonių ir geriau tiesiog susitelkti į save.“
Penktadienio vakarą, kai T. Townsend eliminavo penktąją pagal skirstymą Mirrą Andrejevą ir pirmą kartą nuo 2019 metų pateko į „US Open“ aštuntfinalį, ji sakė sulaukusi nesuskaičiuojamą palaikymo žinučių iš draugų ir kitų žaidėjų ir patikino, kad ir toliau gins savo vertybes.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!