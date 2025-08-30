Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“ turnyre – nemalonus incidentas: vyras nugvelbė tenisininko dovaną vaikui

2025-08-30 13:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 13:09

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame įspūdingą pergalę pasiekė lenkas Kamilis Majchrzakas (ATP-76).

Kamilis Majchrzakas ir vagystė | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras, kuriame įspūdingą pergalę pasiekė lenkas Kamilis Majchrzakas (ATP-76).

0

Lenkas per puspenktos valandos 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 [10:5] nugalėjo 9-ąją pasaulio raketę Kareną Chačanovą. Penktajame sete lenkas buvo atsilikęs 2:5, bet neutralizavo 5 „match pointus“ ir įspūdingai išsigelbėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip įprasta tokiais atvejais, K. Majchrzakas po mačo nuėjo susitikti su savo gerbėjais ir dalino jiems autografus. Vienam iš berniukų lenkas nusprendė padovanoti savo kepuraitę. Visgi, tuomet įsikišo šalia stovėjęs vyriškis, kuris pavogė kepuraitę ir nuliūdino berniuką. K. Majchrzakas to epizodo nepastebėjo, bet po mačo nusprendė imtis veiksmų.

„Aš nežinojau, kad ta kepuraitė berniuko nepasiekė. Gal čia yra žmonių, kurie man galėtų padėti surasti tą berniuką?“, – „instagram“ paskyroje klausė K. Majchrzakas.

Vos po kelių valandų lenkas pranešė, kad berniuką surado ir užtikrino, jog jaunasis fanas gaus jo kepuraitę.

Šeštadienį trečiajame rate K. Majchrzakas žais su teniso pasaulį taip pat stebinančiu šveicaru Leandro Riedi (ATP-435).

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

