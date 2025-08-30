„US Open“ turnyre – nemalonus incidentas: vyras nugvelbė tenisininko dovaną vaikui

Lenkas per puspenktos valandos 2:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, 7:6 [10:5] nugalėjo 9-ąją pasaulio raketę Kareną Chačanovą. Penktajame sete lenkas buvo atsilikęs 2:5, bet neutralizavo 5 „match pointus“ ir įspūdingai išsigelbėjo.
Kaip įprasta tokiais atvejais, K. Majchrzakas po mačo nuėjo susitikti su savo gerbėjais ir dalino jiems autografus. Vienam iš berniukų lenkas nusprendė padovanoti savo kepuraitę. Visgi, tuomet įsikišo šalia stovėjęs vyriškis, kuris pavogė kepuraitę ir nuliūdino berniuką. K. Majchrzakas to epizodo nepastebėjo, bet po mačo nusprendė imtis veiksmų.
NEW: Tennis star Kamil Majchrzak is looking for a young boy who had a hat snatched from him by a grown man at the US Open.
Majchrzak was seen trying to hand the boy his hat when a grown man took it and stashed it in a bag.
"After the match, I didn't record that my cap didn't…
„Aš nežinojau, kad ta kepuraitė berniuko nepasiekė. Gal čia yra žmonių, kurie man galėtų padėti surasti tą berniuką?“, – „instagram“ paskyroje klausė K. Majchrzakas.
They found him pic.twitter.com/o3SpzieOoF— Danirlla (@d_shawstein) August 29, 2025
Vos po kelių valandų lenkas pranešė, kad berniuką surado ir užtikrino, jog jaunasis fanas gaus jo kepuraitę.
Šeštadienį trečiajame rate K. Majchrzakas žais su teniso pasaulį taip pat stebinančiu šveicaru Leandro Riedi (ATP-435).
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
