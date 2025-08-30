Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tomaszewskis: į teisingumo ministres siūloma Rita Tamašunienė

Atnaujinta 19.16 val.
2025-08-30 18:50 / šaltinis: BNS
2025-08-30 18:50

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) į teisingumo ministres siūlo parlamentarę Ritą Tamašunienę. 

Rita Tamašunienė (Paulius Peleckis/Fotobankas)

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) į teisingumo ministres siūlo parlamentarę Ritą Tamašunienę. 

3

„Informavome premjerę, kad siūlome Ritą Tamšunienę į teisingumo ministrės pareigas“, – šeštadienį BNS pranešė partijos pirmininkas europarlamentaras Waldemaras Tomaszewskis. 

Tris parlamentarus Seime turinti LLRA-KŠS priklauso Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai, kuri naujojoje koalicinėje daugumoje pakeitė Sauliaus Skvernelio demokratų frakciją „Vardan Lietuvos“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Frakcija gavo du ministrų – ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo – portfelius, kuris ir atiteks LLRA-KŠS atstovui.

R. Tamašunienė į Seimą išrinkta vienmandatėje Nemenčinės apygardoje. Ši kadencija jai yra ketvirta.

2019–2020 metais ji buvo vidaus reikalų ministrė. Iki tapdama Seimo nare, dirbo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, keliose mokyklose. 

Iki šiol teisingumo ministro portfelis priklausė „Nemuno aušrai“, kuri į ministrus buvo delegavusi Rimantą  Mockų, tačiau pasikeitus koalicinei daugumai, ši ministerija atiteko kitiems koalicijos partneriams. 

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį transliuotame interviu „Žinių radijui“ sakė, kad R. Tamašunienė naujojoje Vyriausybėje galėtų tapti teisingumo ministre. 

Naujoji valdančioji koalicija ir Vyriausybė formuojamos atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.

