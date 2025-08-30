Zuokas siūlo suteikti galimybę skųsti teismams Prezidento, Seimo ir Vyriausybės sprendimus

Administracinių bylų teisenos įstatymo pataisas įregistravęs politikas mano, kad negali būti tokių situacijų, kai žmogus negali apginti savo teisių teisme. Todėl politikas siūlo atsisakyti, jo nuomone, nepagrįsto aukščiausių valstybės valdžios institucijų veiklos imuniteto nuo teisminės kontrolės.
Jei Seimas pritartų jo iniciatyvai, A. Zuoko teigimu, daugiau gyventojų galėtų siekti teisingumo ir ginti savo teises, nepriklausomai nuo institucijų statuso.
Parlamentaras taip pat siūlo atsisakyti dabartinio draudimo administraciniuose teismuose ginčyti Seimo kontrolieriaus, žvalgybos kontrolieriaus ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus sprendimus.
„Šios pareigybės įsteigtos žmogaus teisių apsaugos tikslais, todėl jos turi demonstruoti veiklos atvirumą ir nebijoti patikrinti savo argumentus teismuose. Imunitetas nuo teisminės peržiūros visiškai nedera su jų misija. Juo labiau, kad lygių galimybių kontrolieriaus sprendimams tokia išimtis netaikoma, o tai rodo nenuoseklų teisinį reguliavimą“, – sako A. Zuokas.
Jo teigimu, priėmus projektą, visų šių Seimo skiriamų kontrolierių sprendimams bus nustatyta vienoda apskundimo tvarka, t. y. jų sprendimai galės būti skundžiami teismui.
„Teisminės kontrolės galimybė turėtų padidinti valdžios institucijų sprendimų kokybę, skaidrumą, skatins laikytis procedūrų ir teisės aktuose nustatytų terminų“, – sako Seimo Antikorupcijos komisijos narys A. Zuokas.
Tačiau projektą įvertinęs Seimo kanceliarijos Teisės departamentas mano, kad jis yra perteklinis.
„Galiojančios Administracinių bylų teisenos įstatymo normos yra pakankamos asmenims siekiant teisme ginti savo teises ar įstatymų saugomus teisėtus interesus, jei jie galimai yra pažeisti Respublikos Prezidento, Seimo ar Vyriausybės priimto individualaus teisės akto ar veiksmo (neveikimo), o projektu teikiamas reguliavimas yra perteklinis“, – savo išvadoje pažymi Seimo teisininkai.
Jų nuomone, dėl šios iniciatyvos reikėtų gauti Vyriausybės nuomonę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!