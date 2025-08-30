Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Zuokas siūlo suteikti galimybę skųsti teismams Prezidento, Seimo ir Vyriausybės sprendimus

2025-08-30 14:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-30 14:28

Mišrios Seimo narių grupės narys Artūras Zuokas siūlo numatyti galimybę visus valdžios sprendimus, įskaitant Prezidento, Seimo ir Vyriausybės, skųsti teismams. 

„Laisvės ir teisingumo“ partijos suvažiavimas (nuotr. BNS/Skirmantas Lisauskas)

Mišrios Seimo narių grupės narys Artūras Zuokas siūlo numatyti galimybę visus valdžios sprendimus, įskaitant Prezidento, Seimo ir Vyriausybės, skųsti teismams. 

Administracinių bylų teisenos įstatymo pataisas įregistravęs politikas mano, kad negali būti tokių situacijų, kai žmogus negali apginti savo teisių teisme. Todėl politikas siūlo atsisakyti, jo nuomone, nepagrįsto aukščiausių valstybės valdžios institucijų veiklos imuniteto nuo teisminės kontrolės. 

Jei Seimas pritartų jo iniciatyvai, A. Zuoko teigimu, daugiau gyventojų galėtų siekti teisingumo ir ginti savo teises, nepriklausomai nuo institucijų statuso. 

Parlamentaras taip pat siūlo atsisakyti dabartinio draudimo administraciniuose teismuose ginčyti Seimo kontrolieriaus, žvalgybos kontrolieriaus ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus sprendimus. 

„Šios pareigybės įsteigtos žmogaus teisių apsaugos tikslais, todėl jos turi demonstruoti veiklos atvirumą ir nebijoti patikrinti savo argumentus teismuose. Imunitetas nuo teisminės peržiūros visiškai nedera su jų misija. Juo labiau, kad lygių galimybių kontrolieriaus sprendimams tokia išimtis netaikoma, o tai rodo nenuoseklų teisinį reguliavimą“, – sako A. Zuokas. 

Jo teigimu, priėmus projektą, visų šių Seimo skiriamų kontrolierių sprendimams bus nustatyta vienoda apskundimo tvarka, t. y. jų sprendimai galės būti skundžiami teismui. 

„Teisminės kontrolės galimybė turėtų padidinti valdžios institucijų sprendimų kokybę, skaidrumą, skatins laikytis procedūrų ir teisės aktuose nustatytų terminų“, – sako Seimo Antikorupcijos komisijos narys A. Zuokas. 

Tačiau projektą įvertinęs Seimo kanceliarijos Teisės departamentas mano, kad jis yra perteklinis. 

„Galiojančios Administracinių bylų teisenos įstatymo normos yra pakankamos asmenims siekiant teisme ginti savo teises  ar įstatymų saugomus teisėtus interesus, jei jie galimai yra pažeisti Respublikos Prezidento, Seimo  ar Vyriausybės priimto individualaus teisės akto ar veiksmo (neveikimo),  o projektu teikiamas reguliavimas yra perteklinis“, – savo išvadoje pažymi Seimo teisininkai. 

Jų nuomone, dėl šios iniciatyvos reikėtų gauti Vyriausybės nuomonę.

