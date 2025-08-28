Seimo rūmai atsinaujino

„Darbai vykdomi pagal rangovų pateiktus atlikimo grafikus ir didžiąją jų dalį planuojama baigti iki Seimo rudens sesijos pradžios. Viskas bus laiku padaryta“, – Eltai sakė Seimo kancleris Algirdas Stončaitis.
Seimo kanceliarija birželio mėnesį pradėjo I-ųjų rūmų vėsinimo sistemos įrengimo darbus, Kovo 11-osios Akto, Europos reikalų komiteto, Seimo posėdžių salių, parlamento rūmų vidinio kiemo bei Seimo viešbučio laiptinių ir butų remontus.
Iki rugsėjo 8 d. planuojama užbaigti Seimo viešbučio remontą. Čia tvarkoma 11 butų: perdažomos sienos, klojama nauja grindų danga, atnaujinami sanitariniai mazgai su įranga bei virtuvės ir kiti baldai.
Taip pat remonto sulaukė ir visos penkios Seimo viešbučio laiptinės. Remonto metu perdažomos sienos, laiptų turėklai, keičiami šviestuvai, durys bei kai kurie radiatoriai.
Kovo 11-osios Akto salės remonto darbai truks iki lapkričio
Beje, dėl užsitęsusių viešųjų pirkimų procedūrų Seimo Kovo 11-osios Akto ir Europos reikalų komiteto salių remontas truks šiek tiek ilgiau. Planuojama, kad čia statybininkai dirbs iki lapkričio. Istorinės Kovo 11-osios Akto salės remonto darbai atliekami išsaugant istorinės salės autentiškumą, laikantis kultūros paveldo apsaugos reikalavimų.
Pasak Seimo kanclerio A. Stončaičio, parlamento rūmų atnaujinimas buvo labai reikalingas.
„Ačiū Dievui, kad pagaliau pradėjome kažkokius atnaujinimus, nes dešimtmečiais išvis jokių atnaujinimų nebuvo. Seimo rūmai tiesiog jau nugyvendinti morališkai, fiziškai ir tas atnaujinimas reikalingas“, – sakė A. Stončaitis.
„Per šituos remontus pradėjome parlamento rūmų pasirengimą kai kurioms kritinėms situacijoms, kurios galėtų kilti, pavyzdžiui, diegiamas alternatyvus energijos tiekimas. Kitos institucijos tą jau seniai yra pasidarę“, – pastebėjo jis.
Seimo rūmų atnaujnimo darbai būtini ir dėl to, kad artėja svarbūs tarptautiniai renginiai, susiję su pasirengimu Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai.
„Čia atvyks visa Europa. Visi pagrindiniai renginiai vyks mūsų parlamente. Tikrai turėsime dar ir kitais metais įdėti didelių pastangų, kad truputį atsinaujinti, atrodyti žymiai šiuolaikiškiau ir garbingai reprezentuoti Lietuvą“, – sakė A. Stončaitis.
Nors pernai planuota per trejus metus sutvarkyti prie Seimo esančią Nepriklausomybės aikštę ir fontaną, jų remonto pradžia nusikelia į 2027 metų II pusmetį, kai pasibaigs Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai. Šių metų vasario mėnesį savo protokoliniu sprendimu tai rekomendavo Seimo valdyba. Siekiama, kad Nepriklausomybės aikštė ateityje taptų patrauklia visuomenei ir turistams, kad tai būtų reprezentacinė erdvė, į kurią atvyksta oficialūs Seimo svečiai.
