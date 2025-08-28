Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aleknavičienė sako, jog būtų pasirengusi eiti kultūros ministrės pareigas

2025-08-28 10:50 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 10:50

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė sako, jog būtų pasirengusi eiti kultūros ministrės pareigas Ingos Ruginienės Vyriausybėje. Socialdemokratė tikina, jog apie tokią galimybę su ja jau buvo diskutuota. 

Vaida Aleknavičienė. ELTA / Andrius Ufartas

Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Vaida Aleknavičienė sako, jog būtų pasirengusi eiti kultūros ministrės pareigas Ingos Ruginienės Vyriausybėje. Socialdemokratė tikina, jog apie tokią galimybę su ja jau buvo diskutuota. 

2

„Taip, diskutavome“, – paklausta, ar su ja buvo kalbėta apie galimybę vadovauti Kultūros ministerijai, sakė V. Aleknavičienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Taip“, – paprašyta patikslinti, ar būtų pasiruošusi pakeisti dabartinį ministrą Šarūną Birutį, atsakė socialdemokratė. 

„Mano atsakymas buvo taip, ir dabar lauksime, kokie toliau bus keliai“, – pridūrė ji. 

Kaip skelbta anksčiau, ketvirtadienio rytą paskirtoji premjerė Inga Ruginienė „Žinių radijui“ sakė, jog naujajame Ministrų kabinete veikiausiai neliks dabartinio Kultūros ministerijos vadovo Š. Biručio. Vyriausybės vadovė tikino svarstanti kelias kandidatūras, tarp kurių ir socialdemokratas, buvusio premjero Gintauto Palucko patarėjas Tadas Vinokuras. 

Tiesa, ELTA jau anksčiau skelbė, jog tarp svarstomų kandidatų yra ir Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė V. Aleknavičienė. 

ELTA primena, kad prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį „Žinių radijui“ pareiškė turįs priekaištų laikinajam kultūros ministrui Š. Biručiui. Šalies vadovas pažymėjo, kad socialdemokratui bei jo vadovaujamai ministerijai pritrūko aktyvumo ir aiškios vizijos, todėl, pasak prezidento, šios aplinkybės bus vertinamos formuojant naująją Vyriausybę.

