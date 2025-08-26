Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Drukteinis Seimo salėje konservatoriui parodė vidurinį pirštą: „Draugiškas, broliškas ginčas“

2025-08-26 16:36 / šaltinis: BNS
2025-08-26 16:36

Seimo socialdemokratas Giedrius Drukteinis, antradienį Seimo posėdyje svarstant Ingos Ruginienės kandidatūrą į premjero pareigas, pademonstravo necenzūrinį gestą – vienam kolegų parodė vidurinį pirštą. 

Giedrius Drukteinis (nuotr. BNS)

2

„Na, taip, tiesiog emocija. Draugiškas, broliškas ginčas. Taigi nešauksi per visą salę“, – naujienų portalui „15min“ sakė politikas, aiškindamas, kad gestas buvo skirtas konservatoriui Audriui Petrošiui.

Šis parlamentaras prieš tai G. Drukteiniui priminė jo viešą pažadą suvalgyti kaklaraištį, jeigu Gintautas Paluckas atsistatydins iš premjero pareigų.

Socialdemokratas prisipažino pasielgęs nederamai.

„Žinoma, kad nedera, bet gyvename tokiame pasaulyje, kad tai, kas buvo nepadoru prieš 20 metų, įvairūs leksikos dalykai, gestai ir taip toliau, dabar kažkaip išsitrynė, išbluko, pasidarė kasdienybe. Įsijunkite televiziją ir nustebsite, kiek per vieną vakarą išgirsite nenorminės leksikos iš televizijos kanalų – šnekamoji šiuolaikinės kartos kalba. Suprantu, kad tai nėra gerai, kad negražu mano lygio, išsilavinimo žmogui. Bet gyveni visuomenėje ir negali būti nuo jos nepriklausomas“, – tvirtino jis.

A. Petrošius nekomentavo G. Drukteinio elgesio.

