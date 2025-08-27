Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Koalicijos partneriai tvirtina – Seimo pirmininko poste matytų ir Oleką, ir Budbergytę

2025-08-27 15:38 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 15:38

Nors koalicijos partneriai pirmadienį pasirašytoje sutartyje numatė į Seimo pirmininko postą deleguoti socialdemokratą Juozą Oleką, pastarojo kolegė Rasa Budbergytė užsiminė neatmetanti galimybės vadovauti parlamentui pati. Mažieji valdančiosios koalicijos partneriai tvirtina – nepaisant dokumente įrašytos J. Oleko pavardės, Seimo pirmininko pareigoms tinkami abu socialdemokratai. Svarbiausia, pažymi jie, kad didžioji valdančiosios daugumos partija nuspręstų ir pateiktų kurį nors iš kandidatų Seimui.

Prisiekia naujai išrinkti Seimo nariai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Nors koalicijos partneriai pirmadienį pasirašytoje sutartyje numatė į Seimo pirmininko postą deleguoti socialdemokratą Juozą Oleką, pastarojo kolegė Rasa Budbergytė užsiminė neatmetanti galimybės vadovauti parlamentui pati. Mažieji valdančiosios koalicijos partneriai tvirtina – nepaisant dokumente įrašytos J. Oleko pavardės, Seimo pirmininko pareigoms tinkami abu socialdemokratai. Svarbiausia, pažymi jie, kad didžioji valdančiosios daugumos partija nuspręstų ir pateiktų kurį nors iš kandidatų Seimui.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu tai buvo kažkokia klaida – priimsime kaip klaidą. Jeigu bus siūlomas Juozas Olekas – vadinasi, jokių klaidų nebuvo. Manau, neskubinkime laiko, leiskime jiems patiems pasidiskutuoti“, – trečiadienį Eltai sakė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė.

„Tikrai taip (tiktų abu politikai – ELTA), nes supraskime realybę – politinė partija deleguoja į šias pareigas žmogų ir, kaip sakyti, ne mums už juos spręsti. Mes tik galime pasakyti savo nuomonę“, – tvirtino ji.

A. Norkienei antrino ir „Nemuno aušros“ frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius. Pasak politiko, „aušriečiai“ perdavė Seimo pirmininko postą didžiajai koalicijos partnerei ir lauks sprendimo dėl siūlomo kandidato.

„Ir Rasa Budbergytė, ir Juozas Olekas yra tikrai patyrę politikai, geri politikai. Ir kiekvienas iš jų vertas tą postą užimti“, – patikino „aušrietis“.

„Mes į jų vidinius procesus tikrai nelįsime. O jeigu Rasa Budbergytė apsisprendė – aš Rasą tikrai pažįstu, labai geras žmogus, mūsų santykiai yra labai geri. Kiek man teko susidurti dirbant, galiu pasakyti tik gerus atsiliepimus“, – sakė R. Puchovičius.

Nei A. Norkienė, nei R. Puchovičius nebuvo linkę sureikšminti to, kad parašais patvirtintoje koalicinėje sutartyje Seimo pirmininko pareigoms numatyta J. Oleko pavardė.

„Koalicinėje sutartyje yra ta pavardė. Bet kadangi socialdemokratai buvo pagrindiniai sutarties rengėjai (...), manau, kad tą sprendimą jie ras ir bet kokiu atveju Seimas turės pirmininką“, – samprotavo A. Norkienė, pažymėdama, kad koalicinių derybų metu iš esmės nebuvo jokių diskusijų apie tai, kam bus patikėtos parlamento vadovo pareigos.

Kaip skelbta, Seimo vicepirmininkė Rasa Budbergytė pareiškė, kad neatsisakytų parlamento vadovės pareigų, jeigu partija iškeltų jos kandidatūrą. Nors valdančioji dauguma pirmadienį pasirašytoje koalicinėje sutartyje numatė šias pareigas patikėti bendrapartiečiui Juozui Olekui, R. Budbergytė tvirtino, kad tai – ne galutinis sprendimas.

„Viskas priklauso nuo mūsų partijos pirmininko. Tas procesas yra jo rankose (…). Jis teikia prezidiumo aptarimui visas tas kandidatūras“, – Eltai kalbėjo socialdemokratė.

Parlamento statutas numato, kad kandidatus į Seimo pirmininko pareigas gali pasiūlyti ne mažesnė kaip 15 parlamentarų grupė.

Po pernai vykusių Seimo rinkimų parlamento vadovu buvo išrinktas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis. Subyrėjus valdančiajai daugumai, politiko vedama partija į koaliciją nebebuvo pakviesta – S. Skvernelis tvirtino, kad iš Seimo pirmininko pareigų pasitrauks.

