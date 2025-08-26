Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Proteste prie Seimo ir Antanas Kandrotas–Celofanas, ir Laurynas Ragelskis

2025-08-26 13:19
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-08-26 13:19

Antradienį vykstančiame proteste prie Seimo, kur 8  tūkst. žmonių minia reiškia nepasitenkinimą valdžia, pasirodė ir gerai žinomi provokatoriai. Minioje užfiksuotas anksčiau teistas Antanas Kandrotas-Celofanas bei Laurynas Ragelskis. Abu jie filmavo protesto eigą ir, panašu, rengė tiesiogines transliacijas.

Protestas „Gėdos diena”. ELTA / Žygimantas Gedvila
55

Antradienį vykstančiame proteste prie Seimo, kur 8  tūkst. žmonių minia reiškia nepasitenkinimą valdžia, pasirodė ir gerai žinomi provokatoriai. Minioje užfiksuotas anksčiau teistas Antanas Kandrotas-Celofanas bei Laurynas Ragelskis. Abu jie filmavo protesto eigą ir, panašu, rengė tiesiogines transliacijas.

12

Apeliacinis teismas praėjusių metų sausį A. Kandrotą-Celofaną pripažino kaltu dėl finansinių nusikaltimų dviejose baudžiamosiose bylose, subendrinus bausmes, vyrui skirta 2 metų ir 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Jis bausmei atlikti buvo pristatytas į Vilniaus kalėjimą.

Protestas „Gėdos diena”
FOTOGALERIJA. Protestas „Gėdos diena”

Anksčiau teistas A. Kandrotas-Celofanas yra vienas iš kaltinamųjų 2021 m. riaušių prie Seimo byloje.

Vyras buvo pranešęs, kad dalyvaus 2024 m. šalies prezidento rinkimuose, tačiau Vyriausioji rinkimų komisija du kartus atsisakė registruoti jį prezidento rinkimų kampanijai, mat asmuo negalėjo atsidaryti rinkimams skirtos sąskaitos banke.

Kartu minioje pastebėtas ir Laurynas Ragelskis – žmogus, garsėjantis kaip prorusiškas aktyvistas. 

L. Ragelskis kaltinamas išniekinęs ant šaligatvio prie Baltarusijos ambasados Vilniuje padėtus nuo režimų žuvusius baltarusių politinių aktyvistų portretus. Juos jis sukrovė į maišą ir išmetė. Teisme vyras tvirtino niekam žalos nepadaręs.

L. Ragelskis anksčiau yra minėtas Valstybės saugumo departamento viešai skelbtame grėsmių nacionaliniam saugumui vertinime. Žvalgybos teigimu, šis asmuo „kuruoja antivakarietiškų ir prorusiškų straipsnių“ iš įvairių interneto tinklapių platformą lietuvių kalba.

Protesto metu abu jie laikė telefonus, filmavo dalyvių eiseną bei kalbas.

Prie Seimo susirinko apie 8 tūkstančiai žmonių

Vidurdienį apie 8 tūkst. žmonių susirinko prie Seimo. Nešini plakatais „Kairė be moralės“, „Gėda pelėda“, „Prieš rinkimus – Adamkus, po rinkimų – Sniečkus“, protesto dalyviai piktinosi socialdemokratų sprendimu tęsti bendradarbiavimą koalicijoje su „Nemuno aušra“. 

Į surengtą mitingą atvykusi Gražina pabrėžė protestuojanti prieš valdžios bandymą kvailinti žmones.

„Čia susirinko žmonės, kurie sako „ne“ melagystei, „ne“ apgaudinėjimui, „ne“ kvailinimui žmonių“, – Eltai teigė protesto dalyvė.

Moteris neslėpė šioje situacijoje ypač pasigendanti prezidento principinės pozicijos.

„Prezidentas juk yra mūsų garantas, bet tylu – jis nieko nesako“, – nusivylimo neslėpė ji.

Savo ruožtu į protestą atvykęs Justas teigė asmeninio nepasitenkinimo naująja koalicija nejaučiantis, tačiau pabrėžė šiame renginyje dalyvaujantis dėl to, kad palaiko visas panašias pilietines iniciatyvas.

„Aš jokio nepasitenkinimo nejaučiu, aš tiesiog palaikau visus vykstančius protestus ir tokiu būdu skatinu pilietinę iniciatyvą“, – Eltai teigė Justas.

Protestas „Gėdos diena“ surengtas Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) frakcijų seniūnams pirmadienį pasirašius koalicijos sutartį.

Susirinkusieji aikštėje laikė plakatus su užrašais „Prezidentas kaip Sosnovskio barštis – aukštas, gražus, bet invazinis?“, „Kai 3in1 šūde, tai smirda visi“.

„Kokia yra naudingiausia koalicija Putinui? Jeigu atsakymas yra šita, tai turbūt reikia kažką kito daryt“, – BNS sakė mitingo dalyvis 31-erių Ovidijus Motuzas iš Kauno.

Minioje daug spalvingų ir iškalbingų plakatų: „Koalicija su Nemuno dešra = gėdos vyniotinis“.

„Lietuvos bėda ir gėda – Nausėda“, – rašoma plakate.

„Ministro pirmininko kėdė – ne praktikos vieta“, – rašė susirinkusieji.

„Premjerė be patirties, prezidentas be stuburo, Seimas be gėdos“, – rašė protestuotojai.

„O gal koalicija su Putinu?“, – pasirodė net ironiški užrašai.

Koalicijoje mato prorusiškumą

Į protestą atėjęs 31-erių Ovidijus Motuzas iš Kauno sakė nepritariantis koalicijos partneriams, kuriuos socialdemokratai pakvietė dirbti kartu.

„Kokia yra naudingiausia koalicija Putinui? Jeigu atsakymas yra šita, tai turbūt reikia kažką kito daryt“, – BNS sakė IT specialistas.

Tuo metu studentė Agnė teigė palaikanti protesto idėjas ir čia atėjo norėdama jį „gyvai išgyventi“.

„Tiesiog nesutinku su koalicijos vertybėmis ir noriu pagarsinti savo balsą“, – kalbėjo Vokietijoje studijuojanti 19-metė.

„Gėdos koalicija“

„Kas vyksta, yra tikrai gėda. (...) Net nežinau, ar verta kažką daugiau komentuoti, nes tiesiog norėjosi išreikšti savo pilietinę valią ir parodyti, kad galima išreikšti ją gražiai ir kultūringai“, – BNS sakė 33 metų konsultacijų srityje dirbanti Dovilė Baltutytė.

Pasak protestuotojos, ji tikisi, kad „Gėdos diena“ privers socialdemokratus persigalvoti dėl koalicijos sutarties.

„Norėčiau, kad nebūtų į koaliciją einama su tokiais veikėjais, su kuriais einama dabar“, – teigė ji.

31 metų informacinių technologijų specialistas iš Vilniaus Rokas Budrys teigia, kad jo netenkina suformuota koalicija.

„Netenkina žmonės, kurie yra toje koalicijoje, kokia jų yra praeitis ir tiesiog atrodo, kad netinkamai būtų valdoma valstybė“, – BNS sakė R. Budrys.

Vyras tvirtino koalicijos sutarties neskaitęs, tačiau jo netenkina daugumoje esančios asmenybės.

„Manau, kad galbūt prezidentas išgirs peticiją, kuri yra įteikta, galbūt nesutiks Seimas patvirtinti koalicijos“, – kalbėjo vilnietis.

Telekomunikacijų srityje dirbanti 54 metų Jūratė teigia, kad suformuota „gėdos koalicija“.

„Netgi dar gėdingesnė, sakyčiau, negu praėjusį kartą, nes išmesti vieninteliai šiek tiek adekvatesni partneriai. Ir tokia puokštė – „Nemuno aušra“, (Waldemaro – BNS) Tomaszewskio partija, Ignas Vėgėlė – kelia nerimą. Tokia koncentracija antivalstybinių jėgų“, – BNS teigė moteris.

46 metų kurjeris Vitalijus Žiekas taip pat teigė, kad protestuoja prieš suformuotą koaliciją.

„Dėl socialdemokratų nieko neturime prieš. Jie laimėjo rinkimus, jie ir turi burti koaliciją, bet ne su visu šūšaru, kurį surinko – visus tomaszewskius, „dešrą“ ir kiti, kurie, tikrai netinka, kurie net į Seimą turėtų nebūti renkami“, – sakė vyras. 

Anot V. Žieko, akivaizdu, kad koalicija „nebus atšaukta“.

„Tačiau bus parodyta pilietinė pozicija. Visgi, kai susirenka tokia masė žmonių, jų nuomonę ignoruoti yra sunkiau“, – sakė jis. 

Prašo principingumo

Kaip žurnalistams sakė vienas iš renginio organizatorių, „Laisvės TV“ savininkas Andrius Tapinas, žmonės į protesto akciją susirinko, prašydami šalies vadovo Gitano Nausėdos daugiau principingumo renkant ministrus.

„Mes matom, kad šituo sunkiu laiku šitai koalicijai bus labai sunku dirbti, nes yra krūva politikų, kurie balsuoja prieš sankcijas Baltarusijai, Rusijai, kurie turi savų interesų, kurie tikrai turi antivastybinę retoriką. Tas pats Remigijus Žemaitaitis viešai yra pasakęs, kad jis okupacijos metu būtų tas, kuris rodytų, ką reikia sprogdinti ir kieno namus reikia nusiaubti“, – kalbėjo visuomenininkas.

„Ir prezidentui, ir socialdemokratams tai tinka. Tai bus labai sunku jaunai, tikrai nepatyrusiai premjerei suvaldyti visą šitą super margą koaliciją su interesais“, – pridūrė jis.

A. Tapino teigimu, visuomenės užduotis tokiose situacijose būti „sarginiais šunimis ir dar kartą priminti, kad mes šiandien esam čia, mes įspėjam, mes prašom principingumo“.

Protestas prasidėjo S. Daukanto aikštėje, jo organizatoriai prezidentui Gitanui Nausėdai įteikė 66 nevyriausybinių organizacijų ir beveik 80 tūkst. žmonių peticiją, kuria išreiškiamas susirūpinimas nauja valdančiąja dauguma. Joje teigiama, kad naujoji koalicija „kelia didelę grėsmę Lietuvos valstybingumui ir prestižui“.

Protestuotojas: prezidentas iš naujo vertins koaliciją, nustačius „aušriečių“ finansavimo pažeidimų

Protesto prieš koaliciją organizatoriai sako iš prezidento Gitano Nausėdos išgirdę pažadą iš naujo vertinti koaliciją, jei teisėsauga nustatys, kad „Nemuno aušra“ neteisėtai finansavo rinkimų kampaniją.

„Išgirdau iš prezidento pažadą, kad jeigu Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ištirs, visgi, kad „Nemuno aušra“ nusižengė, tuomet bus iš naujo sėdama ir mąstoma, ką toliau daryti su valstybe. Tai čia jau šis bei tas“, – žurnalistams antradienį sakė vienas iš protesto akcijos „Gėdos diena“ organizatorių Mantas Meškerys.

STT liepos pabaigoje pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo neteisėto „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų kampanijos finansavimo.

Tuo metu kitas protesto organizatorius Robertas Koroliovas žurnalistams tvirtino, kad pokalbis su šalies vadovu buvo diplomatiškas, geras.

„Prezidentas pats sakė, kad konflikto tikrai tarp mūsų nėra, jis rizikas žino, jis jas vertins ir atitinkamai reaguos ir kad „Nemuno aušrai“ taikys tą patį standartą kaip ir praeitą kartą – neskirs partinių ministrų“, – teigė jis.

Susitikimo metu protesto organizatoriai šalies vadovui įteikė šešių nevyriausybinių organizacijų ir beveik 80 tūkst. žmonių peticiją, kuria išreiškiamas susirūpinimas nauja valdančiąja dauguma. Joje teigiama, kad naujoji koalicija „kelia didelę grėsmę Lietuvos valstybingumui ir prestižui“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
