Kasčiūnas žada STT pateikti papildomos medžiagos apie KAM planus įsigyti braziliškų lėktuvų

„Tas kreipimasis į STT nebus vienintelis. Mes pirmadienį papildysim medžiagą ir išsiųsim tarnybai papildomas aplinkybes, papildomus duomenis. Jų neatskleisiu. Duomenys kelia klausimus dėl šio pirkimo skaidrumo – ar nebuvo sudarytos sąlygos, aplinkybės būtent šiam braziliškų lėktuvų tiekėjui?“, – Žinių radijui penktadienį sakė L. Kasčiūnas.
ELTA primena, kad NSGK komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas bei jo pavaduotojas L. Kasčiūnas kreipėsi į STT dėl KAM planų įsigyti tris braziliškus „Embraer C-390 Millennium“ transportinius lėktuvus.
Parlamentarai prašo tarybos įvertinti, ar sprendžiant dėl šių orlaivių įsigijimų nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, ar nebuvo piktnaudžiauta tarnyba.
Rašte, adresuotame STT, politikai pažymi, kad ministrei Dovilei Šakalienei galimai dalyvaujant neoficialiuose susitikimuose su orlaivių gamintojais arba jų atstovais, kyla pagrįstų abejonių, ar KAM vadovybė nėra asmeniškai suinteresuota, jog Lietuvos kariuomenei būtų nupirkti būtent gamintojo „Embraer“ lėktuvai.
G. Jeglinskas ir L. Kasčiūnas taip pat nurodo, kad pasirinktas orlaivis „C-390 Millennial“ yra gaminamas su reaktyviniais varikliais – nors dauguma rinkoje esančių karinių transporto lėktuvų naudoja propelerinius variklius.
„Todėl būtina patikrinti, ar reaktyvinio variklio reikalavimas nebuvo nustatytas kaip išankstinė pirkimo sąlyga, nes tokiu atveju tai reikštų, kad pirkimo sąlygos galėjo būti pritaikyta tik vienam gamintojui“, – kreipimesi į STT nurodo NSGK pirmininkas ir jo pavaduotojas.
„Taip pat pagrįstų abejonių kelia ir ta aplinkybė, kad užklausos buvo siunčiamos net toms bendrovėms, kurios apskritai negamina reikalavimus atitinkančios karinės technikos. Galima daryti prielaidą, jog tokie veiksmai rodo, jog buvo bandoma dirbtinai sukurti realios konkurencijos įvaizdį“, – dėsto jie.
„Prašome, vykdant tarnybos uždavinius ir pareigas, patikrinti, ar aukščiau paminėti KAM sprendimai buvo priimti nepažeidžiant pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar juos atliekant nebuvo piktnaudžiaujama tarnyba“, – STT prašo G. Jeglinskas ir L. Kasčiūnas.
Tuo metu penktadienį kariuomenė savo pranešime pabrėžė, jog jau kurį laiką kalbėta apie poreikį atnaujinti transporto aviacijos parką. Pasak jų, šiuo metu naudojamų „Spartan“ lėktuvų navigacijos sistema sensta, todėl nuo 2030 m. neatitiks įsigailosiančių reikalavimų.
„Lietuvos kariuomenė (LK) jau kurį laiką buvo išsakiusi poreikį atnaujinti transporto aviacijos parką. (…) Planuojami įsigyti lėktuvai Lietuvos kariuomenės reikalavimus atitinka“, – penktadienį skelbiama Lietuvos kariuomenės pranešime spaudai.
Pranešime akcentuojama, jog kariuomenė išreiškė operacinį poreikį universaliai platformai, galinčiai atlikti tokias užduotis kaip transporto bei medicininę evakuaciją, paiešką ir gelbėjimą, gaisrų gesinimą, žvalgybą ir kuro papildymą ore.
Be to, pranešime nurodoma, kad „Embraer C–390 Millenium“ galimybės pervežti krovinius yra daugiau nei dvigubos, lyginant su „Spartan“. Braziliško orlaivio greitis yra 870 km/val., tuo metu „Spartan“ greitis siekia tik 500 km/val.
„Visos savybės reikalingos Karinių oro pajėgų užduotims atlikti remiant ir Lietuvos, ir sąjungininkų karius, o čia tiek pervežimų oru, tiek kitų užduočių yra daug“, – akcentuojama pranešime.
„Svarbus akcentas – transporto aviacija yra tęstinis ir nuolat vystomas Lietuvos kariuomenės pajėgumas, lėktuvai nėra perkami vietoje kitų pajėgumų, jie vystomi lygiagrečiai su kitomis sritimis, kitaip tariant, tai nėra priemonė, kurią valstybė kariuomenei perka HIMARSų ar divizijos sąskaita“, – pabrėžia kariuomenė.
Teigiama, jog pagrindinė C–27J „Spartan“ problema yra pasenusi navigacijos įranga. Todėl, nurodo LK, orlaivis neatitiks nuo 2030 m. įsigaliosiančių naujų reikalavimų – lėktuvu būtų galima skraidyti tik šalies viduje.
Birželio 18 d. posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba (VGT) pritarė KAM bei Gynybos resursų agentūros (GRA) siūlymui plėsti Lietuvos kariuomenės oro pajėgas – planuojama jungtis prie grupės šalių ir derėtis dėl trijų „C-390 Millennium“ orlaivių įsigijimo iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Nors sprendimas dėl lėktuvų įsigijimo jau buvo patvirtintas VGT, Seimo NSGK kėlė klausimus dėl tokio įsigijimo būtinybės. Konservatorių pirmininkas L. Kasčiūnas jau anksčiau teigė manantis, kad transportiniams lėktuvams numatytas biudžeto lėšas būtų galima skirti svarbesniems ir greitesniems krašto apsaugos sistemos įsigijimams.
Šiuo metu Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos turi 3 transportinius lėktuvus „C–27J Spartan“.
