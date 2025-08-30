Sheltonui „US Open“ turnyras baigėsi anksčiau laiko: „Tai didžiausias skausmas, kokį esu patyręs“

Amerikietis trečiojo rato mače kūrė įspūdingus epizodus, bet po fantastišku smūgiu laimėto trečiojo seto ėmė jausti kairiojo peties skausmą. B. Sheltonas savo treneriams pasakė, kad tokio didelio skausmo gyvenime dar nebuvo jautęs. Po medicininės pertraukėlės amerikietis grįžo tęsti mačą ir padavė kamuoliuką 222 km/val. greičiu. A. Mannarino tuomet ironiškai šyptelėjo ir atrodė, kad galbūt B. Sheltonui nieko rimto nenutiko.
Shelton’s set point. Wow. pic.twitter.com/rs99dCpAuv— José Morgado (@josemorgado) August 29, 2025
Deja, B. Sheltono savijauta negerėjo ir jis kardinaliai pakeitė žaidimo stilių – norėjo žaisti trumpesnius taškus ir iš karto bėgdavo prie tinklo. Visgi, po 4-ojo seto B. Sheltonas nusprendė nebesikankinti.
„Įprastai, net jei aš sergu arba jaučiu nedidelį skausmą, vis tiek stengiuosi žaisti iki galo. Deja, šį kartą savijauta buvo daug prastesnė. Tokio didelio skausmo dar nebuvau jautęs“, – pripažino B. Sheltonas.
B. Sheltonas prieš keletą dienų kalbėjo, jog kiek pakeitė žaidimo stilių ir dabar žaidžia ne taip efektingai kaip anksčiau, bet kur kas efektyviau, kas prisidėjo ir prie geriausių jo karjeros rezultatų. Amerikietis siejo dideles viltis su šių metų turnyru, bet visas jas sužlugdė nelemta trauma.
2023 m. „US Open“ pusfinalio dalyvio dabar lauks papildomi tyrimai. B. Sheltonas planavo žaisti tiek Daviso, tiek Laverio taurės turnyruose, bet dabar gali būti priverstas keisti turnyrų tvarkaraštį.
Čekas Tomašas Machačas (ATP-22) įtikinamai 7:5, 6:3, 6:1 nugalėjo prancūzą Ugo Blanchet (ATP-184) ir nė karto neleido varžovui perimti iniciatyvos. Kur kas daugiau vargo turėjo amerikietis Tayloras Fritzas (ATP-4), per 3 valandas 7:6 (7:3), 6:7 (9:11), 6:4, 6:4 palaužęs šveicaro Jerome‘o Kymo (ATP-175) pasipriešinimą. T. Fritzas antrojo seto pratęsime iššvaistė 3 „set pointus“ ir prisidarė problemų. Visgi, per likusią mačo dalį amerikietis nė karto neleido varžovui perimti iniciatyvos ir žengė į aštuntfinalį.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!