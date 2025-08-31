Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

„US Open“ turnyre abejotinas sprendimas išmušė Šapovalovą iš vėžių, batelius pasikeitęs Sinneris pakeitė mačo eigą

2025-08-31 12:50
2025-08-31 12:50

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open“ teniso turnyras. Trečiajame vyrų vienetų varžybų rate šiuo metu geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris per 3 val. 14 min. 5:7, 6:4, 6:3, 6:3 nugalėjo kanadietį Dennisą Šapovalovą (ATP-29).

Dennisas Šapovalovas ir Janniko Sinnerio batelis | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Niujorke (JAV) tęsiasi prestižinis „US Open" teniso turnyras. Trečiajame vyrų vienetų varžybų rate šiuo metu geriausias pasaulio tenisininkas Jannikas Sinneris per 3 val. 14 min. 5:7, 6:4, 6:3, 6:3 nugalėjo kanadietį Dennisą Šapovalovą (ATP-29).

0

Pirmajame sete kanadietis pirmavo 5:3 ir stojo atlikti savo padavimų serijos. D. Šapovalovas tuo metu ėmė kiek strigti ir atsiliko 15:40, suteikdamas italui du „break pointus“. Tuomet labai svarbiu momentu elektroninė sistema užfiksavo D. Šapovalovo taisyklių pažeidimą – kanadietis neva mynė liniją, atlikdamas padavimą, nors vaizdo pakartojime neatrodė, kad kanadietis būtų pažeidęs taisykles. Tas epizodas D. Šapovalovą išmušė iš vėžių ir vėliau jis pralaimėjo savo padavimų seriją.

Phantom foot-fault called on Shapovalov
by u/Large_banana_hammock in tennis

Kanadietis po minėto geimo nuėjo pasikalbėti su bokštelio teisėju: „Aš niekada gyvenime nesu padaręs tokios klaidos, bet tik čia atėjau ir tokia klaida buvo užfiksuota. Norėčiau pamatyti vaizdo pakartojimą“.

Bokštelio teisėjas atsakė, kad D. Šapovalovas liniją mynė dešine koja.

„Tai aišku“, – lakoniškai atsakė kanadietis.

Kai kuriems fanams taip pat užkliuvo J. Sinnerio elgesys trečiojo seto viduryje. Italas tada buvo atsilikęs 1:3 ir svarbiu penkto geimo momentu sustabdė žaidimą, kad galėtų pasikeisti batelius. Iš karto po to J. Sinneris laimėjo varžovo padavimų seriją ir pradėjo spurtą 9:0, kuris iš esmės nulėmė mačo baigtį.

Kazachstano atstovas Aleksandras Bublikas (ATP-24) iki išnaktų vykusiame mače 7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:7 (5:7), 6:1 nugalėjo amerikietį Tommy Paulą (ATP-14). Dabar A. Bublikas mes iššūkį planetos reitingo lyderiui J. Sinneriui.

Italas Lorenzo Musetti (ATP-10) 6:3, 6:2, 2:0 nugalėjo mačo nebaigusį tautietį Flavio Cobolli (ATP-26). Net 10 setų per pirmus 2 ratus sužaidęs F. Cobolli dar antrojo seto viduryje paprašė medicininės pertraukėlės dėl dešinės rankos skausmo. F. Cobolli dar grįžo į aikštę, bet nesėkmingai užbaigė antrąjį setą, o trečiojo seto pradžioje, paleidęs varžovą į priekį, nusprendė nebesikankinti.

Anksčiau laiko pasitraukė ir vokietis Danielis Altmaieris (ATP-56), 7:6 (7:9), 3:6, 4:6, 0:2 atsilikęs nuo australo Alexo de Minauro (ATP-8). Vokietis tęsti mačą atsisakė dėl kojos traumos.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

