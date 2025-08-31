Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Atskleista vagies tapatybė: vaiką nuliūdino lenkų milijonierius

2025-08-31 13:26
2025-08-31 13:26

Teniso pasaulį prieš keletą dienų apskriejo vaizdai iš „US Open“ turnyro, kai lenkas Kamilis Majchrzakas (ATP-76) po įspūdingos pergalės prieš 9-ąją pasaulio raketę Kareną Chačanovą dalino autografus savo gerbėjams.

Vagystė | „Stop“ kadras

Teniso pasaulį prieš keletą dienų apskriejo vaizdai iš „US Open“ turnyro, kai lenkas Kamilis Majchrzakas (ATP-76) po įspūdingos pergalės prieš 9-ąją pasaulio raketę Kareną Chačanovą dalino autografus savo gerbėjams.

0

Vienam iš berniukų lenkas nusprendė padovanoti savo kepuraitę. Visgi, tuomet įsikišo šalia stovėjęs vyriškis, kuris pavogė kepuraitę ir nuliūdino berniuką. K. Majchrzakas to epizodo nepastebėjo, bet po mačo nusprendė imtis veiksmų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš nežinojau, kad ta kepuraitė berniuko nepasiekė. Gal čia yra žmonių, kurie man galėtų padėti surasti tą berniuką?“, – „instagram“ paskyroje klausė K. Majchrzakas.

Vos po kelių valandų lenkas pranešė, kad berniuką surado ir užtikrino, jog jaunasis fanas gaus jo kepuraitę.

Sekmadienį K. Majchrzakas kaip tik susitiko su berniuku ir įteikė jam dovaną.

Negana to, buvo išsiaiškinta, kad berniuką apvogęs vyras yra...lenkų milijonierius Piotras Szczerekas. Jis, pavogęs kepurę, greitai paslėpė ją tarp žmonos daiktų.

Teigiama, kad verslininkas vadovauja „Drogbruk“ trinkelių klojimo įmonei Lenkijoje, kuri remia šalies tenisą.

„Marca“ teigimu, po kilusio skandalo P. Szczerekas išjungė savo socialinių tinklų paskyras.

Pačiam K. Majchrzakui turnyras baigėsi sekmadienį. Lenkas 3:5 atsiliko nuo šveicaro Leandro Riedi (ATP-435) ir negalėjo tęsti mačo dėl traumos.

Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

