Atskleista vagies tapatybė: vaiką nuliūdino lenkų milijonierius

Vienam iš berniukų lenkas nusprendė padovanoti savo kepuraitę. Visgi, tuomet įsikišo šalia stovėjęs vyriškis, kuris pavogė kepuraitę ir nuliūdino berniuką. K. Majchrzakas to epizodo nepastebėjo, bet po mačo nusprendė imtis veiksmų.
Nothing is more disgusting than a child bully.
He is Piotr Szczerek, the owner of the Polish Drogbruk company, stealing the cap of Kamil Majchrzak during the US open.
Disgusting people. pic.twitter.com/jG3KIRh3dU— Roberto A. Arrucha (@Arrucha) August 30, 2025
„Aš nežinojau, kad ta kepuraitė berniuko nepasiekė. Gal čia yra žmonių, kurie man galėtų padėti surasti tą berniuką?“, – „instagram“ paskyroje klausė K. Majchrzakas.
Vos po kelių valandų lenkas pranešė, kad berniuką surado ir užtikrino, jog jaunasis fanas gaus jo kepuraitę.
Sekmadienį K. Majchrzakas kaip tik susitiko su berniuku ir įteikė jam dovaną.
BREAKING🎾🧢: Polish tennis player, Kamil Majchrzak meets the boy whose cap was stolen at the US Open, and gave him another one along with an autograph.
The guy who stole the cap from the boy, Piotr Szczerek should be ashamed. pic.twitter.com/rQCIUJoqQ6— Mario (@PawlowskiMario) August 30, 2025
Reunited! pic.twitter.com/ScqpGiD2V4— José Morgado (@josemorgado) August 30, 2025
Negana to, buvo išsiaiškinta, kad berniuką apvogęs vyras yra...lenkų milijonierius Piotras Szczerekas. Jis, pavogęs kepurę, greitai paslėpė ją tarp žmonos daiktų.
Teigiama, kad verslininkas vadovauja „Drogbruk“ trinkelių klojimo įmonei Lenkijoje, kuri remia šalies tenisą.
I’m pretty sure this is the owner of the Polish Drogbruk company, Piotr Szczerek, and his wife. 🤦♀️ They stole a cap that was gifted by Kamil Majchrzak… What an absolute embarrassment!— The American Girl (@theamerikangirl) August 29, 2025
Make them famous!!!! pic.twitter.com/sx10tZ93vd
„Marca“ teigimu, po kilusio skandalo P. Szczerekas išjungė savo socialinių tinklų paskyras.
Pačiam K. Majchrzakui turnyras baigėsi sekmadienį. Lenkas 3:5 atsiliko nuo šveicaro Leandro Riedi (ATP-435) ir negalėjo tęsti mačo dėl traumos.
Šių metų „US Open“ turnyro prizų fondą sudaro net 90 mln. JAV dolerių. Tai – brangiausias teniso turnyras per visą istoriją.
